Кускус внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Представники ЮНЕСКО внесли арабське блюдо кускус в список нематеріальної культурної спадщини людства. Заявку на внесення подали у 2019 році Алжир, Мавританія, Марокко та Туніс – в цих країнах кускус користується найбільшою популярністю.

Як відзначили в ЮНЕСКО, блюдо визнали культурною спадщиною, позаяк його приготування вважається цілою церемонією. Кускус готується на пару, сама крупа виробляється, як правило, з дрібної манної крупи. Страву подають з тушкованими овочами і м'ясом або з рибою та морепродуктами. Найчастіше кускус готують в п'ятницю, а також у свята або урочистих випадках.

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ЮНЕСКО прийняла Конвенцію про охорону нематеріальної культурної спадщини у 2003 році. Серед іншого в цьому списку – мексиканське свято День мертвих, танець танго, соколине полювання і хоровод.

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