Чи обов'язково їсти суп кожен день: відповідь дієтолога

Пам'ятаєте, як в дитинстві наші мами і бабусі запевняли, що ми зобов'язані їсти суп на обід, тому що без першої страви харчування неправильне. У чому ж користь такої дієти?

Що говорять з цього приводу дієтологи? Фахівці прийшли до єдиної думки, що суп все ж бажано включати у свій щоденний раціон.

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Вони відзначають корисність рідкої їжі: страви не дуже калорійні, але насичені, а також вважається, що суп знижує ризик переїдання. У супі, як правило, міститься достатня кількість різноманітних овочів. Борщі і супи відповідають за підтримку водно-електролітного балансу в організмі.

Медики вважають, що суп особливо корисний тим, хто працює на важкій фізичній роботі. А от офісним працівникам можна включати в свій раціон перші страви тричі на тиждень. Пам'ятайте, що надмірне вживання солі шкодить вашому здоров'ю. Використовуйте сіль до свого смаку, але в міру. Суп також може істотно сприяти схудненню, або ж перешкоджати набору зайвої ваги. Вся річ у тому, що перші страви, за виключення, звичайно, крем-супів та інших подібних кулінарних хитрощів, як правило, містять невелику кількість калорій.

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