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Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото

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Ловіть порцію позитивного настрою - фото 1
Ловіть порцію позитивного настрою

Ці товари взагалі не виправдали очікувань покупців. Зате ці люди точно мають гарне почуття гумору.

У соціальній мережі Reddit є група під назвою ExpectationVsReality, що перекладається як "Очікування і реальність".

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Публікації користувачів – невичерпне джерело позитивного настрою! Особливо тішать шопоголіки-невдахи, які не втрачають надію купити щось в мережі дешево і сердито. Не дарма кажуть, що онлайн-покупки на кшталт лотереї, де вдала обновка така ж рідкість, як джек-пот. Пропонуємо вам подивитися на ці сміховинні зразки товарів з інтернет-магазинів.

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332520

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332521

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332522

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332523

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332524

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332525

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332526

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332527

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332528

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332529

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332530

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332531

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332532

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332533

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332534

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332535

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332536

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332537

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332538

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332539

Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото - фото 332540

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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