Найневдаліші покупки, зроблені онлайн: смішні фото

Ці товари взагалі не виправдали очікувань покупців. Зате ці люди точно мають гарне почуття гумору.

У соціальній мережі Reddit є група під назвою ExpectationVsReality, що перекладається як "Очікування і реальність".

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Публікації користувачів – невичерпне джерело позитивного настрою! Особливо тішать шопоголіки-невдахи, які не втрачають надію купити щось в мережі дешево і сердито. Не дарма кажуть, що онлайн-покупки на кшталт лотереї, де вдала обновка така ж рідкість, як джек-пот. Пропонуємо вам подивитися на ці сміховинні зразки товарів з інтернет-магазинів.

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