Курс валют в Україні: долар і євро стрімко дорожчають

Попри попередні прогнози економістів, курс валют зростає. Читайте далі та дізнайтеся причини та прогноз дорожчання долара та євро.

Українські банківські працівники стверджують, що на курс валют найближчим часом може вплинути ситуація щодо поширення коронавірусу. Прогноз світової пандемії може мати серйозний вплив на світову економіку.

І ще: Курс долара 2020 в Україні: скільки буде коштувати валюта у новому році

Курс долара йде доверху й наближається до позначки у 25 гривень. За день він зріс на цілих 20 копійок, що вважаються серйозним стрибком, адже зазвичай валютні коливання відбуваються у межах 5-10 копійок.

Станом на 4 березня українці можуть продати або купити долар за 24,68 грн або 24,95 грн відповідно.

Все ж розводити паніку не варто, адже сильного падіння гривні очікувати не варто. Приміром, минулого року в цей період курс долара був на 2 гривні вище. Цікаво, що НБУ та Нафтогаз стримували зростання долара. Економісти, зважаючи на ситуацію, прогнозують, що буде невеликий ріст долара і цього тижня він коливатиметься в межах 24,35-24,8 гривні.

Зауважте, що девальвація гривні до кінця року може посилитися. Аналітики Райффайзен Банку Аваль у своєму огляді Focus Ukraine зазначають, що до кінця року курс може сягнути позначки 26,5 гривні за долар. Причини такого економічного стану, на їхню думку, такі:

пікові платежі за державним боргом

уповільнення світової економіки

зниження темпів зростання грошових переказів від трудових мігрантів

скорочення експорту сільськогосподарської продукції на тлі можливого зниження врожайності у зв'язку з несприятливою погодою

Експерти наголошують, що їхній прогноз такий: курс буде у межах 26,0-26,5 гривні за долар до кінця 2020 року.

До теми: Чому росте долар і яким буде курс валют: пояснення експертів