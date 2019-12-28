Курс долара 2020 в Україні: скільки буде коштувати валюта у новому році

Важливо знати, яким буде курс валюти у новому році. Експерти вже озвучили свої прогнози щодо долара, проте не всі одностайні у своїх передбаченнях. Дізнайтеся, яка ж економічна ситуація очікує українців у 2020 році.

Потрібно розуміти, що усі прогнози є лише імовірними та гіпотетичними, а реальний стан справ буде відомий вже по факту. Також зауважте, що є певні чинники, які можуть істотно вплинути на курс валюти у прийдешньому 2020 році:

співпраця з Міжнародним валютним фондом (МВФ)

припинення транзиту російського газу через Україну

компенсація РФ Україні за результатами Стокгольмського арбітражу

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У Міністерстві фінансів України дали прогноз, адже вже є курс долара, який заклали у Держбюджет 2020 року. Це показник 27 гривень за один долар США. Попередній прогноз від українського уряду був на рівні 28,2 гривні за американський долар.

Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин зазначає, що за його прогнозом курс коливатиметься близько 26-27 гривні за долар США. "Гривня повинна відкотитися назад, щоб стати рівноважною для всіх учасників ринку – експортерів, імпортерів, держави та населення. Таким рівнем, на наш погляд, є відмітка 26-27 гривні за долар", – вважає експерт.

Цікаво, що аналітики загалом прогнозують або стабільну вартість долара або здешевшання. Різкого та відчутного здорожчання ніхто не передбачає.

Президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак вважає, що "У лютому в країну надходить велика кількість грошей від агрокомпаній, які починають весняно-польові роботи: закуповують нову техніку, мастильні матеріали, добрива, наймають персонал тощо. Тримаючи, як правило, кошти у валюті, приводять їх в Україну на початку року. Цей фактор підтримуватиме гривню".

Старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб зауважує таке: "На найближчий час ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні. Американська валюта на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,1 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 22,9-23,1 грн".

Керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній має такий прогноз щодо стану валют на 2020 рік: "Гривня входить у новий рік на високій ноті, приблизно 3-річних максимумів до долара на позначці 23,25. найближчий перепочинок може статися вже в січні, коли учасникам потрібно ребалансувати портфель на початку року. В цілому ралі може продовжитися до рівнів поблизу 20-21, де пара торгувалася у 2015 році".

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