Чому росте долар і яким буде курс валют: пояснення експертів

Від курсу валют залежить стан економіки та добробуту в країні, тож розбираємося з вами, чому змінюється вартість долара. Читайте далі та дізнайтеся, як це впливає на світову та українську економіку.

Ситуація на міжнародній економічній арені не достатньо стабільна. Саме тому відбувають різкі перепади курсу валют, а зокрема й однієї з головних валют світу – долара.

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На нестабільність валюти впливає багато чинників, але серед тих, які впливають на останні коливання, – брекзит (вихід Британії з ЄС), вибори в США та війни. Проте це не стосується ситуації в Україні.

За останній місяць курс долара зріс у межах однієї гривні, тобто, якщо раніше один долар був приблизно 24 гривні, то тепер вартує 25 гривень. Переживати не варто, адже Нацбанк може аргументувати таке своє рішення. Вони послабили гривню задля втримання української економіки. Річне зростання або ж коливання курсу долара у межах 3-5% не має істотного впливу на наші зарплати та витрати. Якщо ж такі зміни сягають 15%, то аж тоді потрібно бити на сполох.

Ціна на товари та послуги також не зростуть. Виробники та експортери можуть змінювати ціни, якщо долар сягне позначки у 32-35 гривень. До того моменту не варто непокоїтися.

Також підвищення ціни на долар зумовлено експортом та імпортом на українському ринку. Нацбанк знизив гривню, щоб компанії не втрачали на валютних операція (обміні долар – гривня – долар). У маленьких масштабах ріст курсу на 1 гривню не суттєвий, а у промислових масштабах дуже відчутний.

Чергове подорожчання валюти найближчим часом не передбачено. Курс може змінюватися у межах до 3-5%.

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