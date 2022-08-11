Курс валют в обмінниках: в РНБО розповіли про основні фейки

В Україні посилили вимоги до обмінників, які торгують готівковою валютою. І на тлі цього з'явились нові фейки про неправильний курс та спекуляцію на клієнтах таких установ.

З серпня Нацбанк посилив вимоги до всіх небанківських установ, які займаються торгівлею валюти. Тепер курс валют не буде афішуватись поза межами самого приміщення обмінників, а всі процеси здійснюються з відеоспостереженням. З цього приводу в інтернеті вже з'явились кілька фейків, на які звернули увагу у Центрі протидії дезінформації.

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Фейк : Обмінники не виставляють курс на табло. Дивляться на людину і тоді кажуть курс.

Правда: З 8 серпня НБУ дозволив банкам та валютним обмінникам ставити у своїх касах будь-який курс викупу валют у населення. Детальніше про це у постанові Нацбанку №172. Таким чином всі фінансові установи затверджують курс відповідно до внутрішніх документів, з якими можна ознайомитись біля каси.

Фейк: В обмінниках міняють гроші та не дають квитанції!

Правда: Такі дії незаконні. Під час валютних операцій фінустанови повинні надати документ, яким підтверджують обмін валют та сам курс. Коли такі порушення виявляють, то Нацбанк анулює ліцензії. За останній час, НБУ позбавив їх 4 компаній, що охоплювали приблизно 15% ринку.

Фейк: НБУ зняв обмеження. Обмінники спекулюватимуть та наживатимуться!

Правда: Обмеження стосувались лише викупу валюти у населення не менше офіційного курсу. Таким чином фінустанови мають можливість конкурувати, а також допомагають "вирівняти" курс з реальним валютним ринком.

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