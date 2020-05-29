Курс валют: долар впав після трьох днів зростання

Національний банк України на сьогодні, 29 травня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,91 грн/дол., тобто гривня після трьох днів падіння зміцнилася до долара на 9 копійок.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 29,62 грн/євро, тобто гривня зміцнилася до євро на 10 копійок в порівнянні з попереднім показником.

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На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 у четвер котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,89/26,91 грн/дол., до євро – 29,64/29,66 грн/євро. Як повідомлялося раніше, Національний банк України на четвер, 28 травня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,00 грн/дол., тобто гривня третій день поспіль знизився до долара: цього разу на 10 копійок.

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 28 травня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 26,97 гривні за долар, курс купівлі до 26,94 гривні за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 29,68 гривні за євро.

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