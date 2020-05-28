Forbes вперше за 4 роки склав рейтинг найбагатших українців: ТОП 10

Українська версія журналу Forbes вперше з 2016 року склала рейтинг найбагатших людей України. Сумарні статки "Золотої сотні" становлять понад 31 мільярд доларів. Дізнайтесь, хто ввійшов у рейтинг!

Уже традиційно очолив рейтинг 100 найбагатших українців гірничо-металургійний магнат Рінат Ахметов, статок якого Forbes оцінив у 2,8 млрд доларів. Автори відзначають, що в порівнянні з піковим 2013-им роком найзаможніший українець "збіднів" майже в 6 разів.

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На другому місці рейтингу розташувався власник групи"Інтерпайп" Віктор Пінчук зі статком у 1,4 млрд доларів. Третім став Петро Порошенко, у якого теж 1,4 млрд доларів. Експрезидент України повернувся в список доларових мільярдерів після п'ятирічної відсутності.

Ще вісім осіб у рейтингу мають понад мільярд доларів, а замикає їх перелік Ігор Коломойський, статки якого оцінюють в 1 млрд. На останньому місці в списку із 95 мільйонами доларів опинився співвласник мережі супермаркетів "Таврія В" Борис Музальов.

Як зазначають у Forbes, дев'ять бізнесменів з ТОП 100 заробляють в IT. Найбагатший – засновник сервісу для систематизації файлів з кодом GitLab Дмитро Запорожець (560 млн доларів, №13).

10 найбагатших українців за даними Forbes

1. Рінат Ахметов

Статки: $ 2,8 млрд

$ 2,8 млрд Джерело прибутку: металургія, паливно-енергетичний комплекс

металургія, паливно-енергетичний комплекс Особисте: 53 роки, одружений, двоє дітей

2. Віктор Пінчук

Статки: $ 1,4 млрд

$ 1,4 млрд Джерело прибутку: металургія

металургія Особисте: 59 років, одружений, четверо дітей

3. Петро Порошенко

Статки: $ 1,4 млрд

$ 1,4 млрд Джерело прибутку: харчова промисловість

харчова промисловість Особисте: 54 роки, одружений, четверо дітей

Petro Poroshenko / gettyimages

4. Олександр та Галина Гереги

Статки: $ 1,3 млрд

$ 1,3 млрд Джерело прибутку: роздрібна торгівля ("Епіцентр"), агропромисловий комплекс

роздрібна торгівля ("Епіцентр"), агропромисловий комплекс Особисте: Олександру – 52, Галині – 60 років, двоє дітей

5. Геннадій Боголюбов

Статки: $ 1,2 млрд

$ 1,2 млрд Джерело прибутку: паливно-енергетичний комплекс, інвестиції

паливно-енергетичний комплекс, інвестиції Особисте: 58 років, п'ятеро дітей

6. Юрій Косюк

Статки: $ 1,1 млрд

$ 1,1 млрд Джерело прибутку: агропромисловий комплекс, харчова промисловість

агропромисловий комплекс, харчова промисловість Особисте: 52 роки, одружений, є син

gettyimages

7. Костянтин Жеваго

Статки: $ 1,1 млрд

$ 1,1 млрд Джерело прибутку: металургія

металургія Особисте: 46 років, одружений, двоє дітей

8. Ігор Коломойський

Статки: $ 1 млрд

$ 1 млрд Джерело прибутку: паливно-енергетичний комплекс, інвестиції

паливно-енергетичний комплекс, інвестиції Особисте: 57 років, одружений, двоє дітей

9. Вадим Новинський

Статки: $ 810 млн

$ 810 млн Джерело прибутку: металургія

металургія Особисте: 56 років, одружений, четверо дітей

gettyimages.

10. Олександр Ярославський

Статки: $ 725 млн

$ 725 млн Джерело прибутку: нерухомість, металургія, фінанси

нерухомість, металургія, фінанси Особисте: 60 років, одружений, п'ятеро дітей

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