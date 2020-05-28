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Forbes вперше за 4 роки склав рейтинг найбагатших українців: ТОП 10
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Українська версія журналу Forbes вперше з 2016 року склала рейтинг найбагатших людей України. Сумарні статки "Золотої сотні" становлять понад 31 мільярд доларів. Дізнайтесь, хто ввійшов у рейтинг!
Уже традиційно очолив рейтинг 100 найбагатших українців гірничо-металургійний магнат Рінат Ахметов, статок якого Forbes оцінив у 2,8 млрд доларів. Автори відзначають, що в порівнянні з піковим 2013-им роком найзаможніший українець "збіднів" майже в 6 разів.
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На другому місці рейтингу розташувався власник групи"Інтерпайп" Віктор Пінчук зі статком у 1,4 млрд доларів. Третім став Петро Порошенко, у якого теж 1,4 млрд доларів. Експрезидент України повернувся в список доларових мільярдерів після п'ятирічної відсутності.
Ще вісім осіб у рейтингу мають понад мільярд доларів, а замикає їх перелік Ігор Коломойський, статки якого оцінюють в 1 млрд. На останньому місці в списку із 95 мільйонами доларів опинився співвласник мережі супермаркетів "Таврія В" Борис Музальов.
Як зазначають у Forbes, дев'ять бізнесменів з ТОП 100 заробляють в IT. Найбагатший – засновник сервісу для систематизації файлів з кодом GitLab Дмитро Запорожець (560 млн доларів, №13).
10 найбагатших українців за даними Forbes
1. Рінат Ахметов
- Статки: $ 2,8 млрд
- Джерело прибутку: металургія, паливно-енергетичний комплекс
- Особисте: 53 роки, одружений, двоє дітей
2. Віктор Пінчук
- Статки: $ 1,4 млрд
- Джерело прибутку: металургія
- Особисте: 59 років, одружений, четверо дітей
3. Петро Порошенко
- Статки: $ 1,4 млрд
- Джерело прибутку: харчова промисловість
- Особисте: 54 роки, одружений, четверо дітей
4. Олександр та Галина Гереги
- Статки: $ 1,3 млрд
- Джерело прибутку: роздрібна торгівля ("Епіцентр"), агропромисловий комплекс
- Особисте: Олександру – 52, Галині – 60 років, двоє дітей
5. Геннадій Боголюбов
- Статки: $ 1,2 млрд
- Джерело прибутку: паливно-енергетичний комплекс, інвестиції
- Особисте: 58 років, п'ятеро дітей
6. Юрій Косюк
- Статки: $ 1,1 млрд
- Джерело прибутку: агропромисловий комплекс, харчова промисловість
- Особисте: 52 роки, одружений, є син
7. Костянтин Жеваго
- Статки: $ 1,1 млрд
- Джерело прибутку: металургія
- Особисте: 46 років, одружений, двоє дітей
8. Ігор Коломойський
- Статки: $ 1 млрд
- Джерело прибутку: паливно-енергетичний комплекс, інвестиції
- Особисте: 57 років, одружений, двоє дітей
9. Вадим Новинський
- Статки: $ 810 млн
- Джерело прибутку: металургія
- Особисте: 56 років, одружений, четверо дітей
10. Олександр Ярославський
- Статки: $ 725 млн
- Джерело прибутку: нерухомість, металургія, фінанси
- Особисте: 60 років, одружений, п'ятеро дітей
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