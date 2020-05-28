Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Forbes вперше за 4 роки склав рейтинг найбагатших українців: ТОП 10

  • 1061
Найбагатшим українцем залишається Рінат Ахметов - фото 1
Найбагатшим українцем залишається Рінат Ахметов / gettyimages

Українська версія журналу Forbes вперше з 2016 року склала рейтинг найбагатших людей України. Сумарні статки "Золотої сотні" становлять понад 31 мільярд доларів. Дізнайтесь, хто ввійшов у рейтинг!

Уже традиційно очолив рейтинг 100 найбагатших українців гірничо-металургійний магнат Рінат Ахметов, статок якого Forbes оцінив у 2,8 млрд доларів. Автори відзначають, що в порівнянні з піковим 2013-им роком найзаможніший українець "збіднів" майже в 6 разів.

Це цікаво: Експерти спрогнозували, хто стане першим у світі трильйонером

На другому місці рейтингу розташувався власник групи"Інтерпайп" Віктор Пінчук зі статком у 1,4 млрд доларів. Третім став Петро Порошенко, у якого теж 1,4 млрд доларів. Експрезидент України повернувся в список доларових мільярдерів після п'ятирічної відсутності.

Ще вісім осіб у рейтингу мають понад мільярд доларів, а замикає їх перелік Ігор Коломойський, статки якого оцінюють в 1 млрд. На останньому місці в списку із 95 мільйонами доларів опинився співвласник мережі супермаркетів "Таврія В" Борис Музальов.

Як зазначають у Forbes, дев'ять бізнесменів з ТОП 100 заробляють в IT. Найбагатший – засновник сервісу для систематизації файлів з кодом GitLab Дмитро Запорожець (560 млн доларів, №13).

10 найбагатших українців за даними Forbes

1. Рінат Ахметов

  • Статки: $ 2,8 млрд
  • Джерело прибутку: металургія, паливно-енергетичний комплекс
  • Особисте: 53 роки, одружений, двоє дітей

2. Віктор Пінчук

  • Статки: $ 1,4 млрд
  • Джерело прибутку: металургія
  • Особисте: 59 років, одружений, четверо дітей

3. Петро Порошенко

  • Статки: $ 1,4 млрд
  • Джерело прибутку: харчова промисловість
  • Особисте: 54 роки, одружений, четверо дітей
Petro Poroshenko - фото 406779
Petro Poroshenko / gettyimages

4. Олександр та Галина Гереги

  • Статки: $ 1,3 млрд
  • Джерело прибутку: роздрібна торгівля ("Епіцентр"), агропромисловий комплекс
  • Особисте: Олександру – 52, Галині – 60 років, двоє дітей

5. Геннадій Боголюбов

  • Статки: $ 1,2 млрд
  • Джерело прибутку: паливно-енергетичний комплекс, інвестиції
  • Особисте: 58 років, п'ятеро дітей

6. Юрій Косюк

  • Статки: $ 1,1 млрд
  • Джерело прибутку: агропромисловий комплекс, харчова промисловість
  • Особисте: 52 роки, одружений, є син
gettyimages - фото 406780
gettyimages

7. Костянтин Жеваго

  • Статки: $ 1,1 млрд
  • Джерело прибутку: металургія
  • Особисте: 46 років, одружений, двоє дітей

8. Ігор Коломойський

  • Статки: $ 1 млрд
  • Джерело прибутку: паливно-енергетичний комплекс, інвестиції
  • Особисте: 57 років, одружений, двоє дітей

9. Вадим Новинський

  • Статки: $ 810 млн
  • Джерело прибутку: металургія
  • Особисте: 56 років, одружений, четверо дітей
gettyimages. - фото 406782
gettyimages.

10. Олександр Ярославський

  • Статки: $ 725 млн
  • Джерело прибутку: нерухомість, металургія, фінанси
  • Особисте: 60 років, одружений, п'ятеро дітей

Читайте також: Чи справді банкомати в Україні зникнуть з 1 серпня

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів
  • 23 травня, 15:25
  • 253
Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
  • 28 травня, 13:00
  • 26955
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 660
Загрузка...
Новини