Ціна на новорічний стіл 2021: у скільки обійдеться святкове меню

Вартість столу на Новий рік 2021 для української сім’ї з чотирьох осіб зросте у порівнянні з минулим роком майже на 5,3%. Дізнайтеся, у скільки ж обійдеться святковий стіл!

Новорічний стіл 2021, за словами директора Інституту аграрної економіки, академіка НААН Юрія Лупенка, коштуватиме українцям приблизно 1706 гривень.

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Для визначення цієї суми дослідники взяли новорічне меню з традиційних страв середньостатистичної української сім'ї: салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

У скільки обійдеться стіл Новий рік 2021

Отож, 3 кг салату "Олів'є" за традиційним рецептом обійдеться у 159,37​ гривень. Це на 13,8% більше, ніж при святкуванні Нового 2020 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є:

ковбаса – 70 грн за 0,5 кг,

0,5 кг зеленого горошку – 32,5 грн,

200 г солоних огірків – 16,5 грн,

6 яєць – 14,50 грн

180 г майонезу – 12,50 грн,

цибуля, морква, картопля та солоні огірки обійдуться у 13,37 грн.

Ціна Олів'є / master-chef

Салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг) обійдеться трохи дешевше – у 120,37 гривень. Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез коштує 12,50 грн, морква – 1,81 грн (1 шт.), буряк – 2,17 грн (1 шт.), цибуля – 1,19 грн (1 шт.), картопля – 2,70 грн (2 шт.).

Вартість салату Оселедець під шубою / mognotak

Натомість ціна на м'ясні продукти цього року зросли на 20-30%. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме, в середньому, 89,50 грн, стільки ж підчеревини копченої – 100 грн, а биток зі свинини – 110 грн. За кілограм курячого філе потрібно заплатити менше, аніж у 2019, в середньому, 95 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м'ясних продуктів на новорічному столі складе 394,50 гривень.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 66 грн і пачка вершкового масла (200 г) – 38 грн.

М'ясна нарізка на НР

Ціна овочів на новорічному столі складе приблизно 182,3 гривні. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 19,34 грн, гриби (1 кг) – 50 грн, перець (0,5 кг) – 52,5 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 22,50 грн, помідори (1 кг) – 38,00 грн.

Фрукти на святковому столі обійдуться у 104 гривні. За 2 кг мандаринів заплатимо 70 грн., 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 25 грн, лимон (200 г) – 9 грн. Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.

Варіанти подачі фруктів

Пляшка шампанського (0,75 л) обійдеться у 100 гривень. У півтора рази більше – 170 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку. Безалкогольні напої обійдуться у 76,60 гривень: за 2 л соку доведеться заплатити 38,80 грн, за мінеральну воду (1,5 л) – 11,30 грн, за солодку воду (2 л) – 27,70 грн.

Новорічні напої

Сім'ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 250 грн, а 200 г червоної риби – у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2176,09 гривень.

Бюджетний варіант новорічного столу у Києві складе 1916,78 грн, що на 7,4% більше вартості новорічного столу 2020 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2426,78 гривень.

До теми: Новорічне меню 2021: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік