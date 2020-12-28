На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ціна на новорічний стіл 2021: у скільки обійдеться святкове меню
-
- 52
Вартість столу на Новий рік 2021 для української сім’ї з чотирьох осіб зросте у порівнянні з минулим роком майже на 5,3%. Дізнайтеся, у скільки ж обійдеться святковий стіл!
Новорічний стіл 2021, за словами директора Інституту аграрної економіки, академіка НААН Юрія Лупенка, коштуватиме українцям приблизно 1706 гривень.
Це цікаво: Модний колір Нового 2021 року, який буде в тренді в рік Білого Бика
Для визначення цієї суми дослідники взяли новорічне меню з традиційних страв середньостатистичної української сім'ї: салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.
У скільки обійдеться стіл Новий рік 2021
Отож, 3 кг салату "Олів'є" за традиційним рецептом обійдеться у 159,37 гривень. Це на 13,8% більше, ніж при святкуванні Нового 2020 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є:
- ковбаса – 70 грн за 0,5 кг,
- 0,5 кг зеленого горошку – 32,5 грн,
- 200 г солоних огірків – 16,5 грн,
- 6 яєць – 14,50 грн
- 180 г майонезу – 12,50 грн,
- цибуля, морква, картопля та солоні огірки обійдуться у 13,37 грн.
Салат "Оселедець під шубою" (1,5 кг) обійдеться трохи дешевше – у 120,37 гривень. Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за 0,5 кг. Майонез коштує 12,50 грн, морква – 1,81 грн (1 шт.), буряк – 2,17 грн (1 шт.), цибуля – 1,19 грн (1 шт.), картопля – 2,70 грн (2 шт.).
Натомість ціна на м'ясні продукти цього року зросли на 20-30%. Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштуватиме, в середньому, 89,50 грн, стільки ж підчеревини копченої – 100 грн, а биток зі свинини – 110 грн. За кілограм курячого філе потрібно заплатити менше, аніж у 2019, в середньому, 95 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м'ясних продуктів на новорічному столі складе 394,50 гривень.
Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) – 66 грн і пачка вершкового масла (200 г) – 38 грн.
Ціна овочів на новорічному столі складе приблизно 182,3 гривні. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 19,34 грн, гриби (1 кг) – 50 грн, перець (0,5 кг) – 52,5 грн, огірки свіжі (0,5 кг) – 22,50 грн, помідори (1 кг) – 38,00 грн.
Фрукти на святковому столі обійдуться у 104 гривні. За 2 кг мандаринів заплатимо 70 грн., 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 25 грн, лимон (200 г) – 9 грн. Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн, а шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг.
Пляшка шампанського (0,75 л) обійдеться у 100 гривень. У півтора рази більше – 170 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку. Безалкогольні напої обійдуться у 76,60 гривень: за 2 л соку доведеться заплатити 38,80 грн, за мінеральну воду (1,5 л) – 11,30 грн, за солодку воду (2 л) – 27,70 грн.
Сім'ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 250 грн, а 200 г червоної риби – у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2176,09 гривень.
Бюджетний варіант новорічного столу у Києві складе 1916,78 грн, що на 7,4% більше вартості новорічного столу 2020 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2426,78 гривень.
До теми: Новорічне меню 2021: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
-
21:45Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
21:2029 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:04Після 80 років: найстарша жінка-поштарка звільнилася з роботи
-
20:53Зі старенької Mazda зробили репліку легендарного боліда Формули-1
-
20:22Ірландець почав ходити, щоб схуднути: за кілька років він пройшов 40 тисяч кілометрів
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:51Том Хенкс зробив прогноз щодо майбутнього кінотеатрів після пандемії COVID-19
-
19:22Ціна на новорічний стіл 2021: у скільки обійдеться святкове меню
-
18:49Рідкісний гіперкар McLaren Speedtail пустять з молотка: усього таких авто – 106
-
18:19Гороскоп на 29 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Представлено Xiaomi Mi11 – перший смартфон на базі Snapdragon 888
-
17:36Привітання з Новим роком 2021 в прозі: побажання своїми словами
-
17:21Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
-
17:06ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:51Справжня акула: ідеальну 35-річну BMW продали за ціною новенького суперкара
-
16:20Модний колір Нового 2021 року, який буде в тренді в рік Білого Бика
-
16:18Merry Christmas, bitches: дивіться пародію на різдвяне привітання Єлизавети ІІ
-
15:49У Помпеях розкопали древній фастфуд: що вдалося виявити науковцям
-
15:25В Україні розбили культовий спорткар Dodge Viper
-
14:47Apple AirPods Max: відома ціна навушників в Україні
-
14:20Яник, Принц та Хрусталіна: названо найрідкісніші імена в Україн у 2020 році
-
13:51Хлопці пили алкоголь 12 годин поспіль і показали, як змінилася їхня зовнішність: фото
-
13:23Чоловік упіймав рибу рекордних розмірів за одну хвилину: фото
-
12:52Пілот намалював в небі шприц на честь вакцинації від коронавірусу: фотофакт
-
21:45Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
19:22Ціна на новорічний стіл 2021: у скільки обійдеться святкове меню
-
17:06ТЕСТ: Вгадай, звідки ця новорічна ялинка
-
16:20Модний колір Нового 2021 року, який буде в тренді в рік Білого Бика
-
14:20Яник, Принц та Хрусталіна: названо найрідкісніші імена в Україн у 2020 році
-
11:21Лайфхак дня: житель США показав, як очистив будинок від снігу за кілька хвилин (відео)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 грудня
-
07:20Погода в Україні 28 грудня: прогноз на понеділок по містах
- 27 грудня
-
21:51Учені розповіли, яких чоловіків вважають найкращими коханцями
-
19:21Жінки це люблять, але чоловіки про це часто забувають
-
16:20Гороскоп на цей тиждень 28 грудня – 3 січня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:26Найкраща нова музика грудня: ідеальний плейлист зими
-
11:23Переможець Мастер Шеф 10 – Яна Балог: біографія і фото
-
09:51Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 грудня
- 26 грудня
-
21:5120 невдалих фраз, які не варто озвучувати під час сексу
-
19:2110 типів людей, які шалено бісять на Новий рік
-
16:19ТОП 5 серіалів для затишного зимового вечора
-
14:51ТЕСТ: Вгадай, як називають Санта Клауса в різних країнах
-
12:20Яким знакам Зодіаку сьогодні не можна байдикувати
-
09:56Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 грудня
- 25 грудня
-
21:57Як врятувати планету, займаючись сексом: 4 незвичні способи
-
16:00ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі
-
14:23Найкращі серіали 2020 року: рейтинг ТОП-16 новинок, які варто подивитись
-
12:15Найочікуваніші мультфільми 2021: ТОП 15 найкращих анімацій нового року
-
10:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 грудня