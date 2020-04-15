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Курйозна Кім Кардашян знову забула про спіднє (фото 18+)

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Кім Кардашян похизувалась формами - фото 1
Кім Кардашян похизувалась формами

Зірка реаліті-шоу та володарка незвичайних форм Кім Кардашян також дотримується правил карантину, але це не заважає їй ділитись пікантними фото з архівів. Ця жінка полюбляє ходити без білизни.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й різноманітними проєктами. До того ж, вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 165 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Хоч Кім і має власний бренд спіднього, який активно рекламує на собі, але частенько зірка ігнорує білизну на світських заходах. Це підтверджують і архівні кадри з Кардашян, на яких вона постала розкішною білявкою у піджаку на голе тіло.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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