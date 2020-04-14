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Зваблива Ельза Хоск показала домашні фото у спідньому (18+)

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Ельза Хоск роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Ельза Хоск роздяглась в Інстаграмі / instagram.com/hoskelsa

Популярна модель Ельза Хоск навіть на карантині не забуває ділитись з фанатами кадрами свого життя. До того ж, дівчина зовсім не соромиться своєї розкішної фігури.

31-річна шведська модель та ангел Vitoria's Secret Ельза Хоск активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 65 мільйонів користувачів. Саме там білявка з блакитними очима ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок та світських заходів до своїх звичайних буднів.

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Зараз зірка також дотримується правил карантину, однак це не заважає їй тішити шанувальників спокусливими домашніми кадрами. Нещодавно вона опублікувала колаж з фото у спідньому, який швидко зібрав понад 200 тисячі лайків та захоплених коментарів. Так Ельза проводить кожен понеділок, турбуючись про себе.

instagram.com/hoskelsa - фото 398003
instagram.com/hoskelsa

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