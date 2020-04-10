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Культовий італійський кабріолет 80-х стане електрокаром: фото

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Кабріолет Garage Italia Duetto Icon-e - фото 1
Кабріолет Garage Italia Duetto Icon-e / carscoops

Компанія Garage Italia Customs планує розширити пропонований асортимент Icon-e новинкою на базі Alfa Romeo Spider. Майстри з Мілана представили перші ескізи майбутнього електромобіля. Кабріолет Garage Italia Duetto Icon-e – сучасна екологічно чиста інкарнація четвертого покоління моделі.

За словами представників компанії, кабріолет Duetto Icon-e буде повністю електричним і отримає незвичайний прозорий знімний дах. Стилістика моделі збережеться, але всі деталі будуть виготовлені заново.

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Автомобіль отримає повністю світлодіодні фари і задні ліхтарі, а також колісні диски оригінального малюнка з 5-ма спицями та золотистим напиленням. Чистоту і динамізм форм підкреслюють приховані ручки дверей і стрілоподібні дзеркала мінімальних розмірів.

У салоні з'явилися нові сидіння з червоної шкіри, декоративна панель з червоного дерева, дефлектори вентиляції іншого дизайну, спортивні ручки дверей і сабвуфер ззаду. На центральній консолі встановлений важіль вибору режимів руху, який подібний до звичайного важеля КП переміщається в олдскульних прорізах.

Культовий італійський кабріолет 80-х стане електрокаром: фото - фото 397187
Культовий італійський кабріолет 80-х стане електрокаром: фото - фото 397188
Культовий італійський кабріолет 80-х стане електрокаром: фото - фото 397189
Культовий італійський кабріолет 80-х стане електрокаром: фото - фото 397186
Культовий італійський кабріолет 80-х стане електрокаром: фото - фото 397185

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Джерело: carscoops
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