Особистий шеф-кухар Дженніфер Лопес розповів про улюблені продукти зірки

Шеф-кухар Кельвін Фернандес, який працює на Дженніфер Лопес та її нареченого Алекса Родрігеса близько двох років, розповів, які продукти зіркова пара завжди має у своєму холодильнику. Так, інколи Джей Ло і Алекс дозволяють собі шкідливі смаколики.

"У них є газована вода, свіжі фрукти і овочі, наприклад, полуниця, хоча Дженніфер не дуже її любить, але їхні діти полюбляють їсти ягоди і фрукти. Вони також завжди закуповують багато зелені: шпинат, огірки, селеру, щоб робити свіжовичавлений овочевий сік", – розповів 33-річний Фернандес.

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Кельвін Фернандес звернув увагу, що здорові овочі необхідні, тому що Дженніфер Лопес та її наречений Алекс Родрігес люблять починати свій день з зеленого фрешу.

Проте, основні продукти в холодильнику – це ситі інгредієнти для сніданку. "У пріоритеті – яйця, а так само філе з індички. Вони люблять курку і "яблучні" сосиски (популярний американський рецепт домашніх ковбасок містить куряче м'ясо і перетерті яблука). Вранці – грудка індички – це обов'язкова вимога, а також яєчні білки. Мені доводиться відокремлювати білки від жовтків кожен день протягом усього тижня", – додав шеф-кухар.

Крім цього, Фернандес зізнався, що у зіркової пари є схильність до мексиканської кухні. "Ми іноді влаштовуємо дні тако. Це може бути вівторок, середа, або четвер – без різниці, але вони дуже люблять тако", – сказав він.

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