Памела Андерсон зізналася, що все ще носить купальник з Рятувальників Малібу

Американська актриса і фотомодель Памела Андерсон розповіла, що з 1990-х років зберігає свій знаменитий купальник з серіалу Рятувальники Малібу.

Також 52-річна зірка зізналася, що час від часу дістає його і приміряє.

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Андерсон в сексуальному червоному купальнику блищала на зйомках серіалу про пляжних рятувальників. Тепер, через кілька десятиліть, запевняє зірка, він досі на ній добре сидить.

"Він лежить у верхньому ящику мого комода! І він досі мені якраз. Іноді надягаю його, щоб подуріти з моїми друзями, або ношу вдома", – розповіла знаменита блондинка. Відзначимо, що після зйомок в Рятувальниках Малібу Памелу Андерсон називали новим секс-символом Америки.

Памела Андерсон

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