Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
СидорЕнки-СидОренки

Куди піти в листопаді: ТОП 5 подій у Києві, варті вашої уваги

  • 19
Куди піти в листопаді: ТОП 5 подій у Києві, варті вашої уваги - фото 1

Зібрали для вас найцікавіші події останнього місяця осені в Києві на будь-який смак. Розпочинаємо листопад із насиченої музичної програми, продовжуємо на виставці про Україну та завершуємо найяскравішою вечіркою сезону.

Шоукейс "Много Воды"

  • Коли: 7 листопада
  • Де: ПК "Куренівка"
  • Подія у Facebook

Нове звучання української музики в одному флаконі. Лейбл "Много Воды" презентує артистів, що заявлять про себе цього сезону – від інді-року ТИМПАЧЕ до джаз-попу Laura Marti.

Це цікаво: Найкращі українські прем'єри жовтня, які варті вашої уваги

Куди піти в листопаді: ТОП 5 подій у Києві, варті вашої уваги - фото 366221

Am I Jazz? Festival 2019

  • Коли: 14 листопада
  • Де: Closer
  • Подія у Facebook

Фестиваль-свято для прихильників джазу, який збере найбільш іменитих та перспективних музикантів зі всього світу. У програмі саксофоніст Шеймас Блейк, експериментальний квартет Yakiv Tsvietinskyi Double Quartet, авангардна піаністка Сатоко Фуджі та інші.

Куди піти в листопаді: ТОП 5 подій у Києві, варті вашої уваги - фото 366222

Ukraine WOW | Інтерактивна виставка

  • Коли: 14 листопада - 29 грудня
  • Де: Київський вокзал
  • Подія у Facebook

Інтерактивна виставка з VR-кімнатою, презентацією робіт українських художників та скульпторів, інсталяції та багато іншого на території київського вокзалу.

Стендап Наталі Краснової

  • Коли: 29 листопада
  • Де: Київська консерваторія
  • Подія у Facebook

Вечір гумору від однієї з найвідоміших стендаперок пострадянського простору. У програмі жарти про стосунки, чоловіків та жінок, сучасне життя та інше.

Куди піти в листопаді: ТОП 5 подій у Києві, варті вашої уваги - фото 366235

Sounds No Bounds

  • Коли: 30 листопада
  • Де: Pochayna Event Hall
  • Подія у Facebook

Найкращі представники хауз та ембієнт музики з Ізраїля. На вечірці Sounds No Bounds пройде шоукейс лейблу Lost & Found. Усе це у супроводі світлового шоу по всьому периметру локації.

Куди піти в листопаді: ТОП 5 подій у Києві, варті вашої уваги - фото 366236

Читайте також: У центрі Києва обмежать рух до кінця року

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги
  • 01 листопада, 18:00
  • 1810
Міняємо літні шини на зимові: поради, коли і як правильно перевзути авто
  • 28 жовтня, 17:30
  • 464
Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
  • Вчора, 12:15
  • 2141
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Київ