Куди піти в листопаді: ТОП 5 подій у Києві, варті вашої уваги

Зібрали для вас найцікавіші події останнього місяця осені в Києві на будь-який смак. Розпочинаємо листопад із насиченої музичної програми, продовжуємо на виставці про Україну та завершуємо найяскравішою вечіркою сезону.

Шоукейс "Много Воды"

Коли: 7 листопада

7 листопада Де: ПК "Куренівка"

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Нове звучання української музики в одному флаконі. Лейбл "Много Воды" презентує артистів, що заявлять про себе цього сезону – від інді-року ТИМПАЧЕ до джаз-попу Laura Marti.

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Am I Jazz? Festival 2019

Коли: 14 листопада

14 листопада Де: Closer

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Фестиваль-свято для прихильників джазу, який збере найбільш іменитих та перспективних музикантів зі всього світу. У програмі саксофоніст Шеймас Блейк, експериментальний квартет Yakiv Tsvietinskyi Double Quartet, авангардна піаністка Сатоко Фуджі та інші.

Ukraine WOW | Інтерактивна виставка

Коли: 14 листопада - 29 грудня

14 листопада - 29 грудня Де : Київський вокзал

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Інтерактивна виставка з VR-кімнатою, презентацією робіт українських художників та скульпторів, інсталяції та багато іншого на території київського вокзалу.

Стендап Наталі Краснової

Коли: 29 листопада

29 листопада Де: Київська консерваторія

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Вечір гумору від однієї з найвідоміших стендаперок пострадянського простору. У програмі жарти про стосунки, чоловіків та жінок, сучасне життя та інше.

Sounds No Bounds

Коли: 30 листопада

30 листопада Де: Pochayna Event Hall

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Найкращі представники хауз та ембієнт музики з Ізраїля. На вечірці Sounds No Bounds пройде шоукейс лейблу Lost & Found. Усе це у супроводі світлового шоу по всьому периметру локації.

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