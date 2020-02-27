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Куди піти на вихідних у Києві: афіша найцікавіших заходів

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28 лютого – 1 березня у Києві - фото 1
28 лютого – 1 березня у Києві

Під час вікенду з 28 лютого по 1 березня у столиці відбудеться багато цікавих заходів. Розповідаємо вам, куди варто піти на цих вихідних у Києві.

Якщо не знаєте, куди піти на вихідних у столиці, щоб відпочити, зустрітися з друзями, влаштувати побачення або ж просто познайомитися з цікавими людьми, то читайте далі – ми розповідаємо, які події варто відвідати у Києві з 28 лютого по 1 березня!

І ще: Привітання з першим днем весни: картинки, смс і вірші на 1 березня

Концерт Drezden

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Ми звикли бачити Сергія Міхалка панком-хуліганом в колективі ЛЯПІС-98. Новий бік творчості музиканта – це електронна формація DREZDEN, де на зміну шансону приходить романтичний сінті-поп. Побачити зовсім іншого Міхалка на сцені можна буде 28 лютого в київському клубі BelEtage.

Kozak System – Закохані злодії

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Це буде найбільший концерт Kozak System за всю музичну кар'єру. Вони презентують 5 студійний альбом "Закохані злодії". Багато людей працюють над постановкою, тож у кінцевому результаті глядачі побачать особливе шоу. Фронтмен гурту Іван Леньо розповідає, що все придумується дуже ретельно, щоби концерт залишився в пам'яті глядачів. Сценографія, драматургія – це буде реальне шоу від улюбленого українського рок-гурту.

Запальна Масляна на ВДНГ 2020

Куди піти на вихідних у Києві: афіша найцікавіших заходів - фото 388913

Протягом двох днів кияни та гості міста зможуть безкоштовно відвідати народні гуляння. У програмі святкування дегустація млинців, конкурси, танці під пісні українських поп-виконавців, концерт від Радіо П'ятниця. У суботу, 29 лютого з 16:00 насолоджуйтеся виступом Артура Боссо, GROSU, Олега Кензова, LAUTA та Олі Цибульської. У неділю, 1 березня, о 16:00 у музичній програмі AVIATOR, Гайтана, Павло Зібров, Солоха та гурт ТІК. О 19:30 насолоджуйтеся вогняним шоу та традиційним спалюванням солом'яної красуні. Після того виступатиме етно-рок гурт DrymbaDaDzyga.

Підпільний стендап в Golden Gate

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Ця подія для тих, хто готовий до гумору без рамок та обмежень! Для гостей виступлять такі коміки: Антон Тимошенко, Свят Загайкевич, Сергій Чирков, Олександр Жипецький.

Пісочне шоу-казка Чарівна лампа Аладдіна

Куди піти на вихідних у Києві: афіша найцікавіших заходів - фото 388919

Для маленьких та дорослих глядачів підготували чарівну казку. На великому екрані, за допомогою піску і світла, слів і музики оживуть дивовижні пригоди Аладдіна. Це буде справжня магія!

До теми: Картинки з першим днем весни: листівки і відкритки на 1 березня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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