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Куди піти на вихідних у Києві: афіша найцікавіших заходів
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Під час вікенду з 28 лютого по 1 березня у столиці відбудеться багато цікавих заходів. Розповідаємо вам, куди варто піти на цих вихідних у Києві.
Якщо не знаєте, куди піти на вихідних у столиці, щоб відпочити, зустрітися з друзями, влаштувати побачення або ж просто познайомитися з цікавими людьми, то читайте далі – ми розповідаємо, які події варто відвідати у Києві з 28 лютого по 1 березня!
І ще: Привітання з першим днем весни: картинки, смс і вірші на 1 березня
Концерт Drezden
- Коли: 28.02 о 19:00
- Де: Bel etage (вул. Шота Руставелі, 16А)
- Подія: https://www.facebook.com/events/560144034566119/
Ми звикли бачити Сергія Міхалка панком-хуліганом в колективі ЛЯПІС-98. Новий бік творчості музиканта – це електронна формація DREZDEN, де на зміну шансону приходить романтичний сінті-поп. Побачити зовсім іншого Міхалка на сцені можна буде 28 лютого в київському клубі BelEtage.
Kozak System – Закохані злодії
- Коли: 29.02 о 19:00
- Де: МЦКМ – Жовтневий палац (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)
- Подія: https://www.facebook.com/events/2365071943707893/
Це буде найбільший концерт Kozak System за всю музичну кар'єру. Вони презентують 5 студійний альбом "Закохані злодії". Багато людей працюють над постановкою, тож у кінцевому результаті глядачі побачать особливе шоу. Фронтмен гурту Іван Леньо розповідає, що все придумується дуже ретельно, щоби концерт залишився в пам'яті глядачів. Сценографія, драматургія – це буде реальне шоу від улюбленого українського рок-гурту.
Запальна Масляна на ВДНГ 2020
- Коли: 29 лютого та 1 березня, 10:00-22:00
- Де: ВДНГ (просп. Академіка Глушкова, 1)
- Подія: https://www.facebook.com/events/861578124304682/
Протягом двох днів кияни та гості міста зможуть безкоштовно відвідати народні гуляння. У програмі святкування дегустація млинців, конкурси, танці під пісні українських поп-виконавців, концерт від Радіо П'ятниця. У суботу, 29 лютого з 16:00 насолоджуйтеся виступом Артура Боссо, GROSU, Олега Кензова, LAUTA та Олі Цибульської. У неділю, 1 березня, о 16:00 у музичній програмі AVIATOR, Гайтана, Павло Зібров, Солоха та гурт ТІК. О 19:30 насолоджуйтеся вогняним шоу та традиційним спалюванням солом'яної красуні. Після того виступатиме етно-рок гурт DrymbaDaDzyga.
Підпільний стендап в Golden Gate
- Коли: 29.02 о 19.00
- Де: Golden Gate (вулиця Золотоворітська 15)
- Подія: https://www.facebook.com/events/531576077482257/
Ця подія для тих, хто готовий до гумору без рамок та обмежень! Для гостей виступлять такі коміки: Антон Тимошенко, Свят Загайкевич, Сергій Чирков, Олександр Жипецький.
Пісочне шоу-казка Чарівна лампа Аладдіна
- Коли: 01.03 о 12:00
- Де: Будинок Кіно (вулиця Саксаганського 6)
- Подія: https://www.facebook.com/events/1461479447360641/
Для маленьких та дорослих глядачів підготували чарівну казку. На великому екрані, за допомогою піску і світла, слів і музики оживуть дивовижні пригоди Аладдіна. Це буде справжня магія!
До теми: Картинки з першим днем весни: листівки і відкритки на 1 березня
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