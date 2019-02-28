Привітання з першим днем весни: картинки, смс і вірші на 1 березня

Найкращі привітання з першим днем весни українською мовою – на Радіо МАКСИМУМ. Потіште своїх близьких та друзів красивими віршами, оригінальними смс та поздоровленнями у прозі чи картинках з 1 березня!

1 березня офіційно ми офіційно святкуємо прихід весни, адже тепер можна забути про светри та рукавиці. Діліться гарним настроєм зі своїми рідними, друзями та колегами через красиві смс, вірші, прозу та картинки. Подаруйте близьким весняне тепло!

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Зібрали найкращі весняні вітання на українській мові, які точно всім сподобаються!

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!​​​​​​​

***

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

***

З днем весни від душі вітаємо,

І від щирого серця бажаємо:

Сімейного щастя і моря квітів,

Нехай у світі завжди торжествує любов!​​​​​​​

Вже тане сніг, біжать струмки,

В вікно повіяло весною.

Засвищуть скоро соловеї,

І ліс одягнеться листвою!

Чиста небесная блакить,

Тепліше, яскравіше сонце стало,

Пора злих хуртовин і бур

Минула знов надовго.​​​​​​​

З теплом! З надіями! З мімозами!

З прекрасним святом весни!

Нехай очі сяють зірками

І вічно будуть закохані!​​​​​​​

***

З першим днем Весни!

І нехай поки морози

Візерунки так майстерно

Сплітають на склі…

Але ночами ж сни

Пропахли всі мімозою.

Так! Березень вступив в права!

Дорогу ж Весні мерщій відкривай!

***

Все одно сьогодні краще,

Ніж вчора і день тому,

Тому що світло весняне

Починає свій парад.

Хай ще всюди сніжно,

І не зелень за вікном,

Раді ми весні цій ніжній,

Хай вона прийде у ваш дім!

Хай зігрівають душу вам красою

Весни тендітні пелюстки,

І розливаються джерельною водою

Кохання й щастя гомінкі струмки!

***

Цей день ми довго чекали

Серед хуртовин, морозів, льоду

А сьогодні я впевнений,

Що відступлять холоди!

Я тебе з теплом весняним,

З першим днем весни вітаю

І бажаю, щоб всі були закохані!

Весняна картинка

***

Нехай перший пролісок подарує вам ніжність!

Весняне сонце подарує тепло!

А березневий вітер подарує надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

***

Березневої повені щастя,

Що приходить так швидко й нестримно,

Барв чарівних, духмяних квітневих,

Що, мов килим, земля розстелила!

***

У перший день весни

Хай всі переживання

Розтануть, мов лід,

І в кожному починанні

Тебе чекає лише успіх!

***

Перше березня. Пролісок

Ще не прокинувся у лісі.

Але сонце вже гріє! Як завжди

З усмішкою зустрічаймо весну!

***

Весна! Як багато в цьому слові

Добра, любові й тепла.

Нехай в цей день на початку березня

Виповняться твої мрії!

***

Хай весни розмаїття малюнків

Прикрашає вам кожну хвилину,

Клич лелечий запросить в мандрівку,

У казкову і дивну країну!

****

Нехай весна надії принесе,

Виконає всі заповітні бажання,

В душі нехай мерщій розтане лід,

Збудуться нехай найкращі сподівання!

***

Вже скоро задзвенять струмки

І сонце буде гріти тепліше.

Сьогодні перший день весни!

Сьогодні стануть всі добріші!

***

Нехай земля поки що дрімає,

про літо бачить сни.

До нас приходить на планету

Перший яскравий день весни!

Фото з весняними побажаннями

***

З першим весняним днем! Нехай нарешті розтануть сніги і зникнуть морози. Нехай у вашому житті буде більше сонячних днів, а усмішки і яскраві квіти принесуть у щастя і радість.

***

Вітаю з початком весни! Нехай цей час стане принесе нові зміни, світлі емоції і свіжі почуття!

***

Нехай весна постукає у ваше вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів і ароматом квітів. Нехай тепло і світло буде на душі і в серці, а ця пора принесе натхнення, легкість і радість. З першим днем весни!

***

Зі святом весни! Усмішок, теплоти, яскравого світла, позитивних думок, незабутніх моментів, запаморочливих почуттів. Нехай удача, багатство і успіх поспішать у ваш дім, а весняні дні принесуть чудовий настрій!

***

Ура, весна прийшла! Бажаю ясного сонечка не тільки на вулиці, але і на душі! Щоб воно освітлювало шлях і тішило теплом! Нехай березень подарує сили для нових звершень.

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Вітаю з першим днем весни, з першим подихом щастя і пробудженням любові. Бажаю зустріти цю весну з великими надіями і світлими очікуваннями, з добрими мріями і щирими почуттями. Нехай в душу пробиваються перші весняні промені, а серце наповнюється натхненням і бадьорістю!

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Від щирого серця вітаю вас з початком весни! Нехай відігріються серця від зимової холоднечі, нехай разом з першими променями сонечка у ваш дім загляне радість і тепло. Бажаю нових вражень, спілкування з друзями, позитиву і задоволення!

***

З першим днем весни, з часом натхнення, закоханості та красивих вчинків. Бажаю зустріти цю весну з красивими мріями і надіями, бажаю відчути себе по-справжньому щасливою людиною, віддатися почуттям і позитивним емоціям! Сяй, як лагідне весняне сонечко!

***

Вітаю вас з настанням довгоочікуваної весни, що несе в собі нові надії, мрії, цілі і плани. Нехай весняний вітер змін увірветься у вашу долю та ознаменує здійснення мрій і щастя!

Картина на 1 березня

Листівка з першим днем весни

Відкритка з весною

Відкритка в перший день весни

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