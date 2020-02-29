Картинки з першим днем весни: листівки і відкритки на 1 березня

Найкращі картинки з першим днем весни українською мовою – на Радіо МАКСИМУМ. Потіште своїх близьких та друзів красивими привітаннями та оригінальними фото з 1 березня!

1 березня розпочинається весна! Тепер офіційно можна заховати зимові светри у шафу. Діліться гарним настроєм зі своїми рідними, друзями та колегами через красиві вітальні картинки. Подаруйте близьким весняний позитив!

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