Куди піти на День Конституції 2019 у Києві: афіша заходів на вихідні

Офіційне свято День Конституції традиційно відзначається 28 червня, а у 2019 році ця дата припадає на п'ятницю. До вашої уваги розклад і програма заходів, на які можна піти в День Конституції у Києві.

Оскільки День Конституції припадає п'ятницю, 28 червня, ми отримаємо справді затяжний вікенд включно із суботою-неділею. Не змарнуйте ці вихідні та відпочиньте на максимум, адже Київ приготував багато цікавих заходів для жителів та гостей міста.

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Плануйте свої вихідні з нагоди 23-ї річниці Основного закону за допомогою нашої афіші.

Програма на День Конституції 2019 у Києві

Офіційні заходи

У всіх районах Києва відбудеться церемонія покладання квітів до пам'ятника гетьману Пилипу Орлику, а також вшанування пам'ятних знаків видатним історичним діячам українського державотворення.

Цікаві спортивні події

У п'ятницю відбудеться пішохідна екскурсія "Володимирський шлях Михайла Грушевського".

У Центральному парку культури та відпочинку (біля Арки дружби народів) 28 червня пройде патріотичний захід "Звитяга нескорених".

Напередодні свята – у четвер, 27 червня – у Голосіївському парку культури і відпочинку імені Рильського проведуть легкоатлетичний пробіг "Україна – моя рідна країна".

Концерти

26 червня відбудеться святкова концертна програма "Моя держава – вільна Україна" у приміщенні Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

Виставки

Ще 20 червня у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" відкрилася фотовиставка до Дня Конституції. Ви зможете її відвідати до 2 липня.

На Майдані Незалежності (навколо Монументу Незалежності) з 24 червня до 20 серпня триватиме виставковий проєкт "Століття незламних".

Також цього місяця триває виставка архівних документів "До Дня Конституції України" в читальній залі Державного архіву столиці.

27 червня організують культурно-мистецький проєкт "Україна – це ми!" біля будівлі Печерської районної державної адміністрації в місті Києва (вул. Омеляновича-Павленка, 15).

У центральних міських та районних бібліотеках також уже стартував цикл заходів для виховання громадської свідомості та поваги до Основного Закону України. Відвідувачам пояснюють значення норм Конституції України, а також розповідають нюанси курсу держави в ЄС та НАТО. Триватимуть такі культурно-просвітницькі заходи до 30 червня.

Кінопокази

З 26 до 30 червня всі охочі зможуть переглянути науково-пізнавальні фільми "Історія прав людини", "Молодь за права людини" у дитячих спеціалізованих кінотеатрах "Старт", "Факел", "Промінь".

А от у закладах професійно-технічної освіти м. Києва буде організовано перегляд кінофільмів "Історія української Конституції", "Прийняття Конституції України", "Пилип Орлик. Пакти і Конституції".

Афіша платних заходів 28 червня (Київ)

Виставка квітів на Співочому полі

Коли: 14 червня – 28 липня

14 червня – 28 липня Час роботи: 10:00 до 20:00

10:00 до 20:00 Адреса: вул. Лаврська, 33

вул. Лаврська, 33 Ціна вхідних квитків: дорослий – 75 грн., дитячий – 25 грн

Співоче поле запрошує на виставку квітів у грецькому стилі "Квіткова Еллада"! Тут ви зможете помилуватись 150 000 квітів, зробити селфі на новому оглядовому майданчику з видом на Дніпро, відвідати ярмарок квітів та хендмейду, дитячий парк атракціонів, переглянути фільми просто неба і потрапити на майстер-класи.

З 28 по 30 червня на Співочому полі також будуть влаштовувати пікніки, де можна буде скуштувати страви на грилі та мангалі за традиційними рецептами різноманітних кухонь світу, поєднуючи це все з авторськими напоями, під виступи кавер-бендів та зіркових гостей на сцені.

Фестиваль "Craft Beverage Nalivka"

Коли: 28-30 червня

28-30 червня Час роботи: з 12:00 до 22:00

з 12:00 до 22:00 Де: ВДНГ (проспект Академіка Глушкова, 1)

ВДНГ (проспект Академіка Глушкова, 1) Ціна: 80-100 гривень (дітям до 12 років безкоштовно)

Головною темою VI фестивалю-дегустації NALIVKA Craft Beverage Festival стала полуниця! Організатори обіцяють відвідувачам неймовірний полуничний вікенд з напоями, розвагами та музикою.

Розклад фeстивалю Nalivka Craft Beverage Festival

Гастрономічна прогулянка по Дніпру

Коли: 28 червня, а ще 5 та 12 липня

28 червня, а ще 5 та 12 липня Початок: о 20.00

о 20.00 Де: причал № 2 річкового вокзалу (М. Поштова площа)

причал № 2 річкового вокзалу (М. Поштова площа) Вартість квитків: 799 гривень

На вас двогодинна річкова гастрономічна прогулянка по Дніпру на теплоході St. Andre. Під час прогулянки ви побачите Храм Чудотворця Миколая, Київський річковий вокзал, Пам'ятник Володимиру Великому, Батьківщину мати, Пам'ятник Засновникам Києва, Києво-Печерську Лавру, Арку дружби народів та Пам'ятник Магдебурзькому праву. При цьому на теплоході працює бар, грає музика та накритий стіл.

День Конституції у Парку Київська Русь

Коли: 28, 29 і 30 червня

28, 29 і 30 червня Час роботи : програма стартує о 13:30

: програма стартує о 13:30 Де: Парк Київська Русь (с. Копачі)

Парк Київська Русь (с. Копачі) Вартість квитків: для дорослого – 200 грн., для пенсіонерів і студентів – 150 грн., для дітей шкільного віку – 60 грн., дошкільнятам – безкоштовно.

У День Конституції України жителі Древнього Києва підготували цікаву розважальну програму, яка почнеться з параду княжих прапорів та кінної лави, а продовжиться театралізованими постановками на давньослов'янську тематику та кінно-трюковими виступами. До самого вечора відвідувачі зможуть брати активну участь у веселих та пізнавальних середньовічних дійствах, іграх і забавах.

29 і 30 червня в Древньому Києві пройде етно-фестиваль "Історична мода". У ці дні відвідувачі зможуть побачити найрізноманітніші костюми – від звичайного городянина русича, ремісника, дружинника до великих князя і княгині. Також покажуть бойову амуніцію, обладунки та зброю різних епох і народів: від скіфів до половців, угорців, від легендарних амазонок до лицарів Середньовічної Європи. Кульмінацією святкової програми 28 і 29 червня буде яскраве шоу зі стрільбою палаючими ядрами з требушета – єдиного в Україні діючого облогового знаряддя.

Концерт гурту "Табула Раса"

Коли: 28 червня

28 червня Початок: 22:00

22:00 Де: Docker pub (вулиця Богатирська, 25)

Docker pub (вулиця Богатирська, 25) Ціна: від 125 грн

Поціновувачі року можуть провести вечір у компанії культового гурту "Табула Раса", якіий виконає як нові композиції, так і добре відомі хіти. Не пропустіть, буде потужно!

Зверніть увагу, що на час підготовки та проведення заходів можливі обмеження руху транспорту, а також зміни у роботу міського пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

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