Куди нести сміття у Києві: в столиці з'явилася онлайн-карта

У столиці запустили інтерактивну карту, на якій вказано, де в місті розміщені контейнери для збору твердих побутових відходів, сухої фракції, скла, пластику, паперу, і які обслуговує КП Київкомунсервіс.

Карта працює в тестовому режимі. На ній зазначені адреси, де розташовані контейнери, обсяги сміття, які можуть вмістити баки і графік вивезення відходів.

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На карту планують додати список юридичних осіб, які уклали договори на вивезення побутових відходів, а також місця встановлення контейнерів для збору небезпечних побутових відходів від населення.

З картою можна ознайомитися на офіційному сайті КП Київкомунсервіс.

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