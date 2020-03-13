Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Куди нести сміття у Києві: в столиці з'явилася онлайн-карта

  • 2
Куди нести сміття у Києві: в столиці з'явилася онлайн-карта - фото 1

У столиці запустили інтерактивну карту, на якій вказано, де в місті розміщені контейнери для збору твердих побутових відходів, сухої фракції, скла, пластику, паперу, і які обслуговує КП Київкомунсервіс.

Карта працює в тестовому режимі. На ній зазначені адреси, де розташовані контейнери, обсяги сміття, які можуть вмістити баки і графік вивезення відходів.

І ще: Усе про карантин у Києві: як діятимуть обмеження на практиці

На карту планують додати список юридичних осіб, які уклали договори на вивезення побутових відходів, а також місця встановлення контейнерів для збору небезпечних побутових відходів від населення.

З картою можна ознайомитися на офіційному сайті КП Київкомунсервіс.

Читайте також: Джаред Лето піднявся на Рибальський міст в Києві: екстремальне відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі кросівки: ТОП 5 трендів сезону весна-літо 2020 (фото)
  • 08 березня, 16:50
  • 8768
10 колоритних українських слів про весну, які збагатять ваше мовлення
  • 11 березня, 14:00
  • 5103
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2161126
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна