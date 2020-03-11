Джаред Лето піднявся на Рибальський міст в Києві: екстремальне відео

Популярний американський музикант і актор Джаред Лето піднявся на Рибальський міст в Києві і зняв приголомшливе відео. Соліст групи 30 Seconds to Mars опублікував ролик на своїй сторінці в Instagram.

Так, на відео видно, як Джаред Лето підіймається на залізобетонний пілон Рибальського моста і робить на ньому селфі. Також це знімали з дрона. Судячи з усього, ролик був знятий влітку 2019 року, коли артист прилітав до Києва і вивчав визначні пам'ятки української столиці. Тоді Джаред ділився своїми емоціями і враженнями в сторіс в Instagram.

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"Одна з моїх улюблених речей у поїздці до Києва – це всі мости, по яких я підіймався. Я чув, що вони закривають цей іржавий старий міст, над яким працюють вже 20 років. Це класне місце і багато людей люблять проводити тут час. Може, вони могли б перетворити його в парк? Парк Лето звучить непогано", – прокоментував відео музикант.

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