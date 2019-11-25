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Танці з зірками 2019: хто переміг у суперфіналі шоу

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Імена переможців Танців з зірками 2019 - фото 1
Імена переможців Танців з зірками 2019

Українцям показали фінальний 14 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та імена переможців проєкту, а також відео їхніх виступів!

24 листопада українці могли спостерігати за драматичним суперфіналом улюбленого телешоу "Танці з зірками". За перемогу боролися три зіркові красуні: Анна Різатдінова, Вікторія Булітко та Ксенія Мішина. Дізнайтесь, кому ж вдалося вибороти бажаний кубок у 2019 році!

Дивіться також: Танці з зірками 2019 онлайн: дивитись фінал сезону від 24 листопада

У запеклому суперфіналі шоу "Танці з зірками" за перемогу уперше в історії української версії проєкту боролися лише жінки. Їм довелося станцювати відразу три танці: перший, з яким вони вийшли на головний паркет країни, танець-фаворит (на думку глядачів), а також надзвичайний "танець за перемогу". Він включить відразу чотири стилі. Зауважимо, що така витівка відбулася уперше за всю історію проєкту по всьому світу!

Третє місце, бронзову нагороду, отримала пара Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар. Срібло вибороли Анна Різатдінова та Олександр Прохоров.

А от переможцем шоу "Танці з зірками" цьогоріч стали Ксенія Мішина та Євген Кот.

Ксенія Мішина та Євген Кот перемогли у Танцях з зірками - фото 370009
Ксенія Мішина та Євген Кот перемогли у Танцях з зірками

Дивіться виступи пари у суперфіналі Танців з зірками:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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