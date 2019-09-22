Дівчина тижня: Ксенія Мішина – спокуслива зірка серіалу Кріпосна та шоу Танці з зірками

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ксенія Мішина – відома актриса, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Кріпосна", також спокушає зараз шанувальників на шоу Танці з зірками 2019.

Наступив вечір неділі, а це означає, що ми тебе сьогодні познайомимо ближче з черговою красунею. Спокуслива Ксенія Мішина не дає спокою багатьом чоловікам України й не тільки. Відома актриса театру та кіно зіграла одну з головних ролей у популярній костюмованій драмі "Кріпосна". Крім цього, зараз дівчина радує своїх шанувальників ефектними номерами під час ефірів головного танцювального шоу країни Танці з зірками 2019.

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Дата народження: 18 червня 1989 року (30 років);

Рідне місто: Севастополь;

Сімейний стан: незаміжня;

Місце проживання: Київ.

Мало хто знає, але перша освіта актриси Ксенії Мішиної ніяк не була пов'язана з мистецтвом. Її батьки були категорично проти вступу до театрального, так що дівчина майже чотири роки старанно вчилася на економіста. Але на четвертому курсі талановита красуня вирішила, що з неї вистачить, і поїхала підкорювати Київ.

У 2015 році Ксенія Мішина закінчила Київський Національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

Ксенія Мішина завжди була товариською, відкритою та сонячною людиною, яка легко знаходить собі друзів і вдома, і за кордоном. Так, у 2007 році дівчина стала віце-міс краси на конкурсі "Севастопольська красуня", попри те, що її параметри не цілком відповідали модельним. Зріст Ксенії – лише 168 см, в той час як для участі в конкурс приймалися кандидаток зростом від 172 см і вище. Несподівано для себе дівчина не тільки пройшла кастинг, а й отримала приз глядацьких симпатій.

Але справжню глядацьку любов Ксенія здобула, мабуть, після того, як у 2018-2019 роках дівчина знялася в масштабному проєкті телеканалу СТБ – костюмованій мелодрамі "Кріпосна". Актриса зіграла головну антагоністку історії – Лідію Шефер. До сих пір красуні не доводилося грати таких негативних персонажів, так що для неї ця роль виявилася цікавим новим досвідом.

Крім цього, шанувальники Мішиної можуть зараз стежити за життям дівчини на проєкті Танці з зірками 2019. Під час прямих ефірів красуня з'являється у відвертих та спокусливих нарядах, радуючи фанатів цікавими постановками.

Ну і наостанок, щоб підняти тобі настрій, ми підготували для тебе добірку звабливих та сексуальних знімків, якими Ксенія часто ділиться з підписниками на своїй сторінці в Instagram. Насолоджуйся:

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