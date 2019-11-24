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Танці з зірками 2019 онлайн: дивитись фінал сезону від 24 листопада
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У неділю, 24 листопада, на телеканалі 1+1 вийшов 14, фінальний, випуск свіжого сезону проєкту Танці з зірками. На головний паркет країни вийшли 3 пари-суперфіналісти, які змагаються за перемогу. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.
Танці з зірками 2019 уже активно підкорюють вечори на телеканалі 1+1. Так, 24 листопада глядачі побачили фінальний 14 випуск нового сезону танцювального шоу. Українці насолодилися виступами 3 неймовірних пар, які боролися за перемогу у проєкті. Зіркові пари судили король бального танцю Влад Яма, українська прима-балерина Катерина Кухар, легенда танців Григорій Чапкіс, а також хореограф світового масштабу Франсіско Гомес.
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Ведучими у фінальному 14 випуску шоу Танці з зірками були уже незмінні Юрій Горбунов, а також Тіна Кароль. На балконі ж зіркових учасників після їхніх виступів зустрічали Олег Винник, DZIDZIO, Юлія Саніна, Ольга Горбачова та Сєрьога.
Дивитись онлайн фінальний 14 випуск Танці з зірками від 24-11-2019:
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Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Пасодобль:
Оцінки: Чапкіс – 10, Франсіско – 10, Кухар – 10, Яма – 10 (40)
Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар – Лінді-хоп:
Оцінки: Чапкіс – 9, Франсіско – 7, Кухар – 7, Яма – 7 (30)
Ксенія Мішина та Євген Кот – Фокстрот:
Оцінки: Чапкіс – 9, Франсіско – 10, Кухар – 10, Яма – 10 (39)
Після перших танців, з якими пари вийшли на головний паркет країни, фіналістки разом зі своїми партнерами виконали улюблені танці глядачів.
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Румба:
Оцінки: Чапкіс – 10, Франсіско – 10, Кухар – 10, Яма – 10 (40)
Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар – Румба:
Оцінки: Чапкіс – 9, Франсіско – 9, Кухар – 9, Яма – 8 (35)
Ксенія Мішина та Євген Кот – Джаз-модерн:
Оцінки: Чапкіс – 10, Франсіско – 10, Кухар – 9, Яма – 10 (39)
Останніми сьогодні будуть "танці за перемогу". Вони об'єднають у собі відразу чотири стилі. Гляньмо, кому ж вдасться впоратися з цим непростим завданням на всі 100 відсотків! Кожен суддя вибрав окремий стиль для пар. Власне, він і оцінюватиме танці.
Ксенія Мішина та Євген Кот – Танго:
Чапкіс: 10
Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар – Танго:
Чапкіс: 9
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Танго:
Чапкіс: 10
Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар – Фрістайл:
Франсіско: 6
Ксенія Мішина та Євген Кот – Фрістайл:
Франсіско: 7
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Фрістайл:
Франсіско: 8
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Ча-ча-ча:
Кухар: 10
Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар – Ча-ча-ча:
Кухар: 7
Ксенія Мішина та Євген Кот – Ча-ча-ча:
Кухар: 9
Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар – Джайв:
Яма: 8
Ксенія Мішина та Євген Кот – Джайв:
Яма: 9
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Джайв:
Яма: 10
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