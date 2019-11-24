Танці з зірками 2019 онлайн: дивитись фінал сезону від 24 листопада

У неділю, 24 листопада, на телеканалі 1+1 вийшов 14, фінальний, випуск свіжого сезону проєкту Танці з зірками. На головний паркет країни вийшли 3 пари-суперфіналісти, які змагаються за перемогу. Дивіться відео виступів усіх зіркових учасників та їхніх партнерів.

Танці з зірками 2019 уже активно підкорюють вечори на телеканалі 1+1. Так, 24 листопада глядачі побачили фінальний 14 випуск нового сезону танцювального шоу. Українці насолодилися виступами 3 неймовірних пар, які боролися за перемогу у проєкті. Зіркові пари судили король бального танцю Влад Яма, українська прима-балерина Катерина Кухар, легенда танців Григорій Чапкіс, а також хореограф світового масштабу Франсіско Гомес.

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Ведучими у фінальному 14 випуску шоу Танці з зірками були уже незмінні Юрій Горбунов, а також Тіна Кароль. На балконі ж зіркових учасників після їхніх виступів зустрічали Олег Винник, DZIDZIO, Юлія Саніна, Ольга Горбачова та Сєрьога.

Дивитись онлайн фінальний 14 випуск Танці з зірками від 24-11-2019:

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Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Пасодобль:

Оцінки: Чапкіс – 10, Франсіско – 10, Кухар – 10, Яма – 10 (40)

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар – Лінді-хоп:

Оцінки: Чапкіс – 9, Франсіско – 7, Кухар – 7, Яма – 7 (30)

Ксенія Мішина та Євген Кот – Фокстрот:

Оцінки: Чапкіс – 9, Франсіско – 10, Кухар – 10, Яма – 10 (39)

Після перших танців, з якими пари вийшли на головний паркет країни, фіналістки разом зі своїми партнерами виконали улюблені танці глядачів.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Румба:

Оцінки: Чапкіс – 10, Франсіско – 10, Кухар – 10, Яма – 10 (40)

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар – Румба:

Оцінки: Чапкіс – 9, Франсіско – 9, Кухар – 9, Яма – 8 (35)

Ксенія Мішина та Євген Кот – Джаз-модерн:

Оцінки: Чапкіс – 10, Франсіско – 10, Кухар – 9, Яма – 10 (39)

Останніми сьогодні будуть "танці за перемогу". Вони об'єднають у собі відразу чотири стилі. Гляньмо, кому ж вдасться впоратися з цим непростим завданням на всі 100 відсотків! Кожен суддя вибрав окремий стиль для пар. Власне, він і оцінюватиме танці.

Ксенія Мішина та Євген Кот – Танго:

Чапкіс: 10

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар – Танго:

Чапкіс: 9

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Танго:

Чапкіс: 10

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар – Фрістайл:

Франсіско: 6

Ксенія Мішина та Євген Кот – Фрістайл:

Франсіско: 7

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Фрістайл:

Франсіско: 8

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Ча-ча-ча:

Кухар: 10

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар – Ча-ча-ча:

Кухар: 7

Ксенія Мішина та Євген Кот – Ча-ча-ча:

Кухар: 9

Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар – Джайв:

Яма: 8

Ксенія Мішина та Євген Кот – Джайв:

Яма: 9

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Джайв:

Яма: 10

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