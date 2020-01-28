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Крута головоломка про закриту вечірку, яка не всім під силу
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Якщо ваш мозок потребує цікавих задач та головоломок, то ця ідеально підійде, щоб трішки розрухати логічне мислення. Готові перевірити свої сили?
Лайфхакер поділився цікавою головоломкою про таємну вечірку, на яку може потрапити не кожен. Річ у тому, що зайти можна лише завдяки паролю. Але є проблема: ви не знаєте кодового слова, тож потрібно простежити за іншими відвідувачами закладу, щоб його визначити.
І ще: Цю задачу з віденськими вафлями розв'яже не кожен
Але виявилось, що все ще складніше: на вході кожен з гостей по-різному відповідає охоронцеві. Тобто, відповідь – не просто слово чи комбінація цифр. Ось кілька прикладів діалогів, за якими гостей впустили:
- Охоронець: Дванадцять
- Гість: Десять
- Охоронець: Шість
- Гість: П'ять
Врешті ваша черга випробувати вдачу, тож охоронець називає вам число десять. Якою буде ваша відповідь?
Ви добре подумали? Готові дізнатись правильну відповідь, щоб потрапити до клубу? Дайте собі ще хвилинку на роздуми, а тоді гортайте вниз.
Правильною відповіддю є кількість букв у числах, які називає охоронець (12 – 10 літер, 6 – 5 літер). Тому вашим щасливим квиточком має бути відповідь 6 (адже у цифрі 10 всього 6 літер).
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