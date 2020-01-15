В яку сторону крутиться кішка? Нова оптична ілюзія з твариною звела з розуму Twitter

Невідомий блогер опублікував відео, в якому кішка крутиться. Для когось вліво, для когось вправо. Тож в яку сторону насправді обертається тварина?

У Twitter один блогер нещодавно опублікував відео з силуетом кішки, через який вся мережа буквально зійшла з розуму. Користувачі хотіли розгадати секрет нової оптичної ілюзії. На короткому ролику показано, як крутиться чорний силует тварини. З першого погляду, здається, що обертається кішка навколо своєї осі.

І ще: У мережі показали реакцію найспокійнішої людини на планеті під час бійки: епічне відео

БОЖЕ ПОМОГИТЕ МНЕ, СКАЖИТЕ В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИТЬСЯ ЭТА КОШКА, Я ПОХОДУ ЕБНУЛСЯ ОТ ЭТОГО ВИДЕО pic.twitter.com/Umse5bhYYM — Вова Чернов (@chern_ov) January 12, 2020

За словами автора поста, він просить допомоги, оскільки не може визначити сторону, в яку обертається тварина. Глядачі теж розділилися на тих, хто бачить рух вправо і тих, хто бачить рух вліво. Однак є й такі, для яких обертання відбувається по черзі. Ця загадка поставила в тупик всіх.

Проте, один коментатор взявся роз'яснити, як зроблений цей оптичний ефект. Він пояснив, що наш мозок так влаштований, що бачить тільки контур, а на його основі не можна визначити, в яку сторону обертається кішка. Тому все сприймається приблизно, оскільки точно неможливо встановити істину. Це просто одна велика ілюзія. Ми ж так влаштовані, що хочемо визначеності у всьому.

Читайте також: Instagram і реальність: блогерка висміює типові фото в мережі