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В яку сторону крутиться кішка? Нова оптична ілюзія з твариною звела з розуму Twitter

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В яку сторону крутиться кішка? Нова оптична ілюзія з твариною звела з розуму Twitter - фото 1

Невідомий блогер опублікував відео, в якому кішка крутиться. Для когось вліво, для когось вправо. Тож в яку сторону насправді обертається тварина?

У Twitter один блогер нещодавно опублікував відео з силуетом кішки, через який вся мережа буквально зійшла з розуму. Користувачі хотіли розгадати секрет нової оптичної ілюзії. На короткому ролику показано, як крутиться чорний силует тварини. З першого погляду, здається, що обертається кішка навколо своєї осі.

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За словами автора поста, він просить допомоги, оскільки не може визначити сторону, в яку обертається тварина. Глядачі теж розділилися на тих, хто бачить рух вправо і тих, хто бачить рух вліво. Однак є й такі, для яких обертання відбувається по черзі. Ця загадка поставила в тупик всіх.

Проте, один коментатор взявся роз'яснити, як зроблений цей оптичний ефект. Він пояснив, що наш мозок так влаштований, що бачить тільки контур, а на його основі не можна визначити, в яку сторону обертається кішка. Тому все сприймається приблизно, оскільки точно неможливо встановити істину. Це просто одна велика ілюзія. Ми ж так влаштовані, що хочемо визначеності у всьому.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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