Цю задачу з віденськими вафлями розв'яже не кожен

Цікава задача з віденськими вафлями у головній ролі збадьорить та допоможе перевірити, чи пам'ятаєте ви про існування математики. Але все не так просто, як може здатись на перший погляд. Готові перевірити свої сили?

Лайфхакер створив креативну задачу із віденськими вафлями, яку не кожен зможе розв'язати за хвилину. Суть доволі проста: потрібно визначити вартість самої вафлі, шоколадної пасти та полуниці. Потренуйте свій мозок, а тоді перевірте себе у відповідях після самої задачі.

І ще: В яку сторону крутиться кішка? Нова оптична ілюзія з твариною звела з розуму Twitter

Ольга Селепина / Лайфхакер

Ще раз подумайте! Готові дізнатись правильну відповідь?

Ольга Селепина / Лайфхакер

Відповіді

1. У першому рівнянні одна вафля коштує всього 3 гривні.

2. Дві віденські вафлі з шоколадною пастою обійдуться у 10 гривень, тобто вартість шоколадної пасти – всього 2 гривні.

3. Вафлі з подвійною порцією шоколадної пасти коштує 7 гривень (3+2+2), а от полуниця значно дешевша – всього 1 гривня.

4. Тепер залишилось лише перевірити, чи все правильно, а також звернути увагу, що полуниці дві.

Відповідь: віденська вафля коштує 3 гривні, шоколадна паста – 2, полуниця – 1.

Читайте також: У мережі назвали оптичну ілюзію 2019 року: відео, яке зламає ваш мозок