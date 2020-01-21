Кросовери Tesla доставлятимуть астронавтів до ракет

Астронавти NASA, які у найближчі місяці здійснять перший політ на ракеті SpaceX, добиратимуться до неї на електрокросоверах Tesla Model X. Раніше транспортуванням екіпажу займався ретрофургон Astrovan.

Як пише Associated Press, саме білий Model X доставив двох астронавтів на стартовий майданчик під час тренування. Також компанія опублікувала фотографію Дага Херлі і Роберта Бенкена в чорно-білих скафандрах на тлі електрокара Tesla.

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Фургон, який довгі роки використовувала NASA для перевезення екіпажу, виглядає ось так:

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Минулої неділі команда SpaceX провела тестовий запуск без екіпажу, а водночас перевірила систему аварійної евакуації. Ракету Falcon 9 з кораблем Crew Dragon запустили з мису Канаверал, через півтори хвилини спрацювала аварійна система і корабель під'єднав власні двигуни, щоб піти на безпечну дистанцію від ракети. Вона вибухнула на висоті близько 20 кілометрів, а Crew Dragon успішно приземлився в океан за допомогою чотирьох парашутів.

Космічний корабель Crew Dragon спеціально розробили для польотів на Міжнародну космічну станцію. Після успішних тестів Ілон Маск заявив, що планує провести перший пілотований політ вже у другому кварталі 2020 року, між квітнем і червнем, проте ніяких офіційних дозволів від NASA поки що не було отримано.

Поки що єдине, що змогло побувати в космосі з подачі Маска – родстер Tesla. У лютому 2018 року його завантажили у салон ракети-носія Falcon Heavy для "симуляції маси" і відправили в бік Марса під пісню Девіда Боуї Space Oddity.

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