Lexus показав концепти космічних авто: вони виглядають приголомшливо

На цих транспортних засобах зможуть пересуватися на Місяці

Японський виробник автомобілів Lexus розробив концепти семи транспортних засобів для поїздок поверхнею Місяця. Зображення призначалися для журналу Document Journal.

Усі транспортні засоби отримали деякі елементи дизайну від Lexus LF-30 Electric Concept.

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Одним з цікавих концептів став мотоциклоподібний автомобіль під назвою Zero Gravity, який пересувається за допомогою магнітної левітації.

Варто відзначити, що ці концепти показують лише бачення компанія Lexus щодо автомобілів майбутнього для дослідження поверхні Місяця.

Раніше у компанії SpaceX Ілона Маска розповіли про виведення в космос 60 супутників для системи глобального інтернету Starlink. Це вже третє виведення на орбіту групи таких інтернет-супутників: перші запустили в травні 2019 року, а другі – в листопаді.

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