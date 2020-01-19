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Lexus показав концепти космічних авто: вони виглядають приголомшливо

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На цих транспортних засобах зможуть пересуватися на Місяці - фото 1
На цих транспортних засобах зможуть пересуватися на Місяці

Японський виробник автомобілів Lexus розробив концепти семи транспортних засобів для поїздок поверхнею Місяця. Зображення призначалися для журналу Document Journal.

Усі транспортні засоби отримали деякі елементи дизайну від Lexus LF-30 Electric Concept.

І ще: У NASA показали крижану поверхню місяця Сатурна

Одним з цікавих концептів став мотоциклоподібний автомобіль під назвою Zero Gravity, який пересувається за допомогою магнітної левітації.

Варто відзначити, що ці концепти показують лише бачення компанія Lexus щодо автомобілів майбутнього для дослідження поверхні Місяця.

Lexus показав концепти космічних авто: вони виглядають приголомшливо - фото 380733

Lexus показав концепти космічних авто: вони виглядають приголомшливо - фото 380734

Lexus показав концепти космічних авто: вони виглядають приголомшливо - фото 380735

Lexus показав концепти космічних авто: вони виглядають приголомшливо - фото 380736

Lexus показав концепти космічних авто: вони виглядають приголомшливо - фото 380737

Lexus показав концепти космічних авто: вони виглядають приголомшливо - фото 380738

Lexus показав концепти космічних авто: вони виглядають приголомшливо - фото 380739

Lexus показав концепти космічних авто: вони виглядають приголомшливо - фото 380740

Раніше у компанії SpaceX Ілона Маска розповіли про виведення в космос 60 супутників для системи глобального інтернету Starlink. Це вже третє виведення на орбіту групи таких інтернет-супутників: перші запустили в травні 2019 року, а другі – в листопаді.

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Джерело: Lexus
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