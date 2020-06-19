За які знаки найчастіше штрафують українських водіїв: інфографіка

У мережі показали дорожні знаки, якими найчастіше нехтують водії в Україні. Розповідаємо про найпоширеніші порушення ПДР, аби ви були ще уважнішими на дорозі.

Юридична компанія "Дорожній Адвокат" підготувала корисну та завжди актуальну для українських автомобілістів інфографіку. На ній вказані знаки, за які найчастіше штрафують водіїв на дорогах України. Відповідна картинка була опублікована на сторінці фірми у Facebook.

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Так, як видно з інфографіки, найчастіше штрафи виписують за порушення по таких знаках: "рух заборонено", "поворот заборонений", "напрямки руху", "в'їзд заборонений", "зупинка заборонена", "стоянка заборонена", "стоп контроль". Крім цього, автолюбителі часто порушують смуговість руху та не дотримуються швидкісного режиму.

Будьте уважні та не порушуйте правила дорожнього руху. І щоб ваша поїздка була веселішою та цікавішою, вмикайте Радіо МАКСИМУМ!

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