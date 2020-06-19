Автопілот розігнав Tesla до 127 км/год і відмовився гальмувати: наслідки ДТП на фото

Аварія за участю Tesla Model 3 сталася у Китаї в місті Цзянсі після того, як автомобіль під керуванням автопілота несподівано розігнався до 127 км/год. Зусилля щодо зниження швидкості ні до чого не привели, гальма просто не спрацювали. Потім машина розбилася і вибухнула.

ДТП сталася після того, як Tesla Model 3 несподівано розігналася до 127 км/год. Потім машина розбилася внаслідок відмови гальм. Пожежа, очевидно, почалася з моторного відсіку після аварії і поширилася на задню частину автомобіля.

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У Tesla вже офіційно прокоментували аварію. Американська компанія заявила, що ДТП розслідується за погодженням з відповідним урядовим агентством в Китаї. Однак, офіційно причина аварії поки не названа. Оскільки всі Tesla підключені до інтернету, вся телеметрія перед моментом збою буде проаналізована, щоб визначити, що пішло не так. Збій, ймовірно, викликаний несправною системою автопілота.

Tesla Model 3 отримала нагороду Top Safety Pick + 2019 від Страхового інституту безпеки дорожнього руху після досягнення "хороших" характеристик у всіх шести краш-тестах IIHS. Але нова інформація з Китаю ще раз змушує задуматися про безпеку подібних технологій.

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