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Кросовер Toyota Venza здивував ультрасучасним дизайном
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Кросовер Toyota Venza з'явився в 2008 році і був у виробництві майже 10 років. Тепер компанія вирішила повернути в модельний ряд SUV з такою назвою.
Відродження імені говорить про те, що сегмент кросоверів себе ще не вичерпав. Виробники згадують призабуті назви, щоб запропонувати покупцям новий міський позашляховик. Друге покоління побудоване на платформі моделі Тойота РАВ 4, але за габаритами трохи більше.
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Водночас, при довжині кузова 4740 мм і колісній базі в 2690 мм новий кросовер Toyota трохи менший за першу Venza. Це пов'язано з тим, що попередник у своїй основі використовував платформу Toyota Camry, довжина кузова і колісна база становили 4800 мм і 2775 мм відповідно.
Нова Venza являє собою адаптований під глобальний ринок кросовер Toyota Harrier четвертого покоління, який був представлений не так давно. Це означає, що новинка отримала сучасний елегантний дизайн і красивий салон зі спортивними акцентами.
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