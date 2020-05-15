13-річна донька відомого гонщика влаштувала шалений дрифт: ефектне відео

Кажуть, яблуко від яблуні недалеко падає. І 13-річна Лія, донька відомого гонщика Кена Блока, це довела. Дівчинка продемонструвала талант, успадкований від батька, влаштувавши шалений дрифт.

Лія порівняно нещодавно навчилась водити Ford Focus RS на "механіці" і вже через три дні виїхала на трек на татовому Ford Escort з 355-сильним мотором.

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Задньопривідний хетчбек Ford Escort з'явився у Кена Блоку у 2015 році. Він пересів на нього з повнопривідного купе Hoonicorn, зробленого в стилістиці "Мустанга" 1965 року. Трьохдверка, підготовлена ​​для "Джімхани", укомплектована 2,5-літровою атмосферною "четвіркою" від Millington, яка працює у тандемі з шестиступінчастою секвентальною коробкою передач.

Саме цей автомобіль Блок вибрав того, щоб навчити дочку основам дрифту:

Судячи з ролика, у Лії справжній талант – після кількох спроб дівчинці вдалося об'їхати конус в дрифті, заслуживши оплески від свого татуся.

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