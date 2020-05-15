BMW показала раритетне авто з мільйоном кілометрів пробігу

У черговому епізоді серії Inside BMW Group Classic співробітники відділення класичних автомобілів німецької марки показали седан BMW 501 зразка 1950-х, який проїхав понад мільйон кілометрів. Колишній власник передав машину в колекцію BMW Classic, а через 40 років її повністю відреставрували.

Седан 501 став першою післявоєнною розробкою BMW і першою машиною, яку збирали на заводі в Баварії.

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За округлі форми він і його наступник 502-й отримали прізвисько "Барочний ангел". Автомобіль з колекції BMW Classic випущений у 1955 році і оснащений V-подібною "вісімкою". Він 15 років пропрацював у таксомоторному парку Мюнхена, і з пробігом у понад мільйон кілометрів був повернутий компанії. Кажуть, за це власник отримав новий BMW 1500.

Виробництво 501-х з V8 тривало з 1954 по 1962 роки. За цей час провели 5914 примірників. Усі седани оснащувалися 2,6-літровим двигуном потужністю 96 кінських сил і чотириступінчастою механічною коробкою передач.

У 1950-1960-х роках 501-і часто заступали на службу в поліцію, де їх використовували для патрулювання заміських доріг і автобанів.

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