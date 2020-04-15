Кросовер Toyota Harrier 2021 представлений офіційно

Автомобіль Toyota Harrier 2021 представлений офіційно і ризикує стати найбільш стильною моделлю марки.

У четвертому поколінні кросовер Toyota Harrier 2021 переїхав на платформу актуальної Toyota RAV4 (у третій генерації все було так само, хоча спочатку модель двічі використала платформу Lexus RX), але збільшився в довжину до 4740 мм. Кросовер Toyota РАВ 4 компактніший: 4595 мм.

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Дизайн вийшов дуже елегантним, при цьому автомобіль нагадує свого попередника. Це точно сподобається покупцям, які, правда, завжди були тільки в Японії. Але з появою новинки в компанії можуть задуматися про вихід моделі на глобальний ринок. Адже пробіл між невеликим RAV4 і сімейним Highlander необхідно чимось заповнити. Стильний кросовер якраз чудове рішення.

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