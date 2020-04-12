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Skoda представила велосипед без педалей: відео

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Електровелосипед Klement - фото 1
Електровелосипед Klement / skoda-bohemiamotors

Компанія Skoda представила концепт міського електричного велосипеда Klement без педалей, який може стати реальною альтернативою автомобілям у містах майбутнього. Зовні він нагадує скутер, велосипед і мотоцикл одночасно.

У електровелосипеда Klement замість педалей – пара підніжок. Якщо нахилити їх вперед, велосипед прискориться. Якщо назад – загальмує. На кермі немає ні ручки газу, ні гальм. Лише пара світлових індикаторів. Щоб дізнатися швидкість або залишок заряду акумулятора, потрібно закріпити на рамі біля керма смартфон зі спеціальним додатком.

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"Електровелосипед приводиться в рух електромотором, який дозволяє розвиває швидкість до 45 км/год. Дві змінні літій-іонні батареї забезпечують запас ходу у 62 км. Важить Klement лише 25 кілограмів", – йдеться в описі до індивідуального транспорту майбутнього.

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Джерело: newatlas
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