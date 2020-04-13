Ілон Маск розсекретив призначення камери в салоні Tesla Model 3

Керівник Tesla Ілон Маск розповів, для чого ж насправді потрібна камера над дзеркалом заднього виду в салоні Tesla Model 3. При цьому компанія ще не реалізувала функцію, яка б використовувала цю камеру, але в оновленні програмного забезпечення згадувалося, що вона пов'язана з мережею Tesla Network.

Tesla Model 3 з самого початку поставлялася з камерою, яка направлена у салон, але з того часу вона не використовувалася. Ходили чутки, що камера потрібна для того, щоб компанія могла відслідковувати дії водія під час роботи автопілота. Але все виявилося не зовсім так.

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Correct — Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2020

Глава Tesla відповів: "Правильно", користувачеві, який припустив, що камера призначена для сервісу роботизованого таксі на випадок вандалізму в салоні. Якщо користувач роботаксі Tesla вирішить зіпсувати ваш автомобіль, то все буде записано на відео.

Пара власників седана змогла зробити знімки того, що бачить камера, і виявилося, що вона забезпечує чіткий, широкий кут огляду сидіння. Таким чином камера зможе оцінити як дії водія, так і дії пасажирів. Також Ілон Маск раніше згадав ще одну можливість використання камери. Вона зможе записувати дії водіїв і пасажирів під час активації функції Caraoke.

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