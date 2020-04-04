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Кросовер Mazda CX-30 з'явився в Україні: фото новинки

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Mazda - фото 1
Mazda / uzr.com.ua

В Україні почалися продажі нового сучасного кросовера Mazda СХ-30, який доповнює і розширює вибір кросоверів японського автовиробника з Хіросіми.

Mazda CX-30 гармонійно поєднує спортивні лінії купе і міць позашляховика. Це друга після Mazda3 модель компанії, побудована на новій платформі Skyactiv-Vehicle Architecture.

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Новинка отримала 150-сильний двигун Skyactiv-G 2.0 з системою M Hybrid. Також в арсеналі моделі – поліпшена система повного приводу i-Activ AWD, що працює спільно з системою контролю руху G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) і розширений пакет активної безпеки i-Activsense.

За розмірами CX-30 займе місце між компактним CX-3 і відомим і популярним CX-5. Це дозволяє задовольнити побажання покупців, які хочуть об'єднати компактні розміри першої моделі з місткістю і практичністю другої.

Кросовер Mazda CX-30 з'явився в Україні: фото новинки - фото 395927

Кросовер Mazda CX-30 з'явився в Україні: фото новинки - фото 395928

Кросовер Mazda CX-30 з'явився в Україні: фото новинки - фото 395929

Кросовер Mazda CX-30 з'явився в Україні: фото новинки - фото 395930

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Джерело: uzr.com.ua
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