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Mazda анонсувала прем'єру купе, яке неможливо буде придбати
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Компанія Mazda розкрила зовнішність і деякі характеристики нового купе з роторним двигуном, створеного для відеогри Gran Turismo. На жаль, придбати це авто неможливо.
Віртуальний гоночний прототип RX-Vision GT3 відзначився агресивним аеродинамічним обвісом і майже ідеальним розважуванням по осях – 48:52. Випробувати спорткар можна буде з 25 травня на приставці Sony PlayStation 4.
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Mazda серйозно підійшла до створення віртуального купе: за екстер'єр новинки відповідав автор повнорозмірного концепту RX-Vision зразка 2015 року та шеф-дизайнер RX-8 Ікуо Маеда.
Зовні комп'ютерна "трекова" версія роторної Mazda і прототип п'ятирічної давності відрізняються кузовними деталями: у кіберкупе карбонові сплітери, розвинений дифузор і масивний спойлер, гоночні шини, а також інший випуск вихлопної системи.
Відомо, що Mazda RX-Vision GT3 важить 1250 кілограмів, досягає в довжину 4590 міліметрів, у ширину – 2075 міліметрів, а у висоту – 1120 міліметрів. Змодельовані показники роторної силової установки не розкриваються. Очікується, що потужність віртуального прототипу складе 560-570 кінських сил.
Салон комп'ютерного роторного купе поки прихований за тонованим склом, але в тому, що інтер'єр опрацьовано, сумніватися не доводиться: деталізація гоночних машин у симуляторі Gran Turismo дуже висока.
Відповідальний підхід автовиробників до розробки віртуальних моделей обумовлений зростанням інтернет-аудиторії і розвитком кіберспорту. Чемпіонат Gran Turismo Sport вже проходить під егідою FIA, і під час відсутності реальних гонок через пандемію коронавірусу роль віртуальних майданчиків буде тільки рости.
Підігріває інтерес до комп'ютерних симуляторів і кіберспорту в цілому покоління молодих пілотів Формули-1 – наприклад, зірка Red Bull Racing Макс Ферстаппен і гонщик McLaren Ландо Норріс підтримують форму на PlayStation у перервах між справжніми Гран-Прі.
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