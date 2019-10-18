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Бокс Серіал Великі Вуйки

Перший електромобіль Mazda отримає незвичайні двері

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Mazda планує показати свій перший електромобіль - фото 1
Mazda планує показати свій перший електромобіль

Серійний електромобіль Mazda обростає подробицями: з'ясувалося, що він отримає купеподібний кузов і якусь "унікальну систему відчиняння дверей". У чому саме полягає її оригінальність, в компанії поки не пояснили. Натомість з'явився тизер, на якому можна розглянути силует машини.

За неофіційною інформацією, в рух електрокар приводить електромотор потужність 142 кінських сили і 264 Нм крутного моменту, а місткість батареї становить 35,5 кіловат-годин. В основу моделі лягла нова платформа власної розробки Mazda, а сам електромобіль продаватиметься не тільки на домашньому ринку, а й за його межами, в тому числі в Європі.

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Ще у 2017 році Mazda підписала угоду про створення альянсу з Toyota, у рамках якого автовиробники мають намір спільними зусиллями побудувати завод у США і працювати над створенням моделей з нульовим рівнем викидів. Попри це, дебютний електромобіль Mazda побудувала самостійно.

Раніше стало відомо про те, що Mazda запатентувала нову силову структуру кузова з компактним моторним відсіком. Це розцінили як натяк на те, що компанія, можливо, працює над створенням спорткара з роторним двигуном.

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Джерело: Motor
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