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Крохмаль в їжі: як це впливає на здоров'я
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Сучасна людина вживає величезну кількість крохмалю, який міститься практично у всіх продуктах. Наприклад, в борошні, яке додають в усі продукти промислового виробництва, оскільки це вважається найдешевшим наповнювачем. Дізнайтеся, як це впливає на організм людини.
Крохмаль – це цукор. А цукор – енергія, яку наш організм повинен витратити майже миттєво. Якщо енергія не витрачена через те, що цукру надійшло занадто багато, то організм "архівує" надлишки в "депо" нашого тіла, а саме в жировий прошарок.
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Тому необхідно вживати продукти з меншим вмістом крохмалю. Найбільший відсоток вмісту крохмалю у коренеплодах і великих зернах, які накопичують поживні речовини для продовження зростання і забезпечення "продовольчим запасом" зародка рослини.
Вважається, що чемпіоном за вмістом крохмалю є картопля, але це не зовсім так. В картоплі є від 16-18% крохмалю, а ось якщо її обробити термічно, то відсоток зростає!
Лікарі рекомендують вживати крохмалисті продукти тільки в поєднанні з зеленими не крохмалистими овочами, рослинними жирами й зеленню. Уникайте гастрономічного змішування з білками, цукром і кислотою.
Вживайте такі страви з крохмалистими продуктами в обід, з 12 до 15 години, в найактивнішу фазу травлення організму людини. Крохмалисті продукти не варто запивати водою. Краще ретельно пережовувати, оскільки слина частково розщеплює крохмаль, а під дією секрету підшлункової залози процес завершується в тонкому кишківнику.
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