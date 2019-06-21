Лікарі назвали причини відмовитися від молока

Є продукти, які варто виключити зі свого раціону. Один з таких продуктів – молоко. Мова йде саме про молочні продукти тваринного походження. Дізнайтеся, чому не варто вживати молоко, сир, творог, кефір в їжу.

Для прикладу, розгляньмо звичайне коров'яче молоко. Воно має призначення – забезпечити зростання рогів і копит у теляти. Але у людей такого зростання не відбувається. У нас виробляються лімфоцити, які протидіють чужому геному в молоці, яке відповідає за ріст копит. Організму доводиться витрачати на це дуже багато сил.

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Парнокопитним після народження необхідно відразу встати на ноги, щоб слідувати за стадом. Людському ж дитинчаті в першу чергу необхідно розвивати мозок, а встати на ноги необхідно тільки через рік. Тому материнське молоко містить багато цукру (лактози), що надає солодкий смак молоку. На відміну від тваринного. Протягом всього періоду лактації склад молока підлаштовується під потреби дитини.

Люди – єдиний вид ссавців, який вживає молоко протягом усього життя, та ще й не свого виду. Помилково припускають користь цього продукту та ще й прищеплюють ці помилкові знання з дитинства.

Крім цього молоко закислює організм людини, руйнуючи кістки та зуби, а порушення кислотно-лужного балансу тягне за собою безліч інших захворювань. Молочні продукти так само призводять до сильного утворення слизу в органах дихання.

Особливо не варто вживати молочні продукти під час того, як організм хворіє. Це призводить до сповільнення процесів очищення та одужання.

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