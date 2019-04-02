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Крижане цунамі: туристи опублікували шокуючі кадри з Ісландії

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Крижане цунамі в Ісландії - фото 1
Крижане цунамі в Ісландії / agrc79.livejournal

На південному сході Ісландії туристам довелося тікати від великих хвиль, які були викликані обвалом льоду з вивідного льодовика Брейдамеркурйокудль.

Люди робили селфі на березі, коли відбулося обвалення люду в море. Крижані брили викликали цунамі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Стефан Мантлер з туристичної компанії Háfjall розповів, що туристи були проінформовані про дії в подібній ситуації. Гід зазначив, що вони не були налякані тим, що сталося, але були схвильовані.

Відео події опублікували на сторінці туркомпанії в Facebook. Також на сторінці компанії розміщено зняте з дрона відео обвалу льодовика в море.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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