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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

В Австралії зняли на відео потужну піщану бурю

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Піщана буря накрила Австралію - фото 1
Піщана буря накрила Австралію / sciencemag

Негода накрила центральний райони штату Новий Південний Уельс. Видовищне відео демонструє справжню силу стихії.

У мережі показали на відео потужну піщану бурю, яка недавно накрила австралійський штат Новий Південний Уельс. Видовищне відео демонструє гігантську пилову стіну, яка піднялася під час бурі.

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У зв'язку з негодою на південному сході країни 5 березня було оголошено попередження.

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Джерело: dailymail
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