Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
8 березня Голос країни

Озеро в Мельбурні стало рожевого кольору: з'явилися знімки

  • 21
Озеро в Мельбурні стало рожевого кольору - фото 1
Озеро в Мельбурні стало рожевого кольору / Twitter

Солоне озеро в парку Вестгейт, яке розташоване в Мельбурні змінило колір. Місцеві жителі почали масово публікувати фото незвичайного явища.

Як видно з кадрів у соцмережах, водойма раптово стала рожевого кольору. Така подія шокувала місцевих жителів і вони почали звинувачувати у трагедії промислові підприємства, які могли злити в озеро отруйні відходи.

І ще: Водій зафіксував сходження лавини: вражаюче відео

Проте вчені заспокоїли громадян і пояснили причину такого явища. Як виявилося, незвичайний колір води обумовлений цвітінням водоростей, які виробляють бета-каротин.

Читайте також: Науковці заявили, що Світовий океан поміняє свій колір

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 15:17
  • 203
Відео дня: українські зірки 90-х в альтернативному відборі на Євробачення
  • 01 березня, 19:50
  • 1286
Картинки з 8 березня 2019: вітальні відкритки та листівки українською
  • 01 березня, 17:33
  • 22868
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Світ