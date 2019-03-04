Озеро в Мельбурні стало рожевого кольору: з'явилися знімки

Солоне озеро в парку Вестгейт, яке розташоване в Мельбурні змінило колір. Місцеві жителі почали масово публікувати фото незвичайного явища.

Як видно з кадрів у соцмережах, водойма раптово стала рожевого кольору. Така подія шокувала місцевих жителів і вони почали звинувачувати у трагедії промислові підприємства, які могли злити в озеро отруйні відходи.

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Проте вчені заспокоїли громадян і пояснили причину такого явища. Як виявилося, незвичайний колір води обумовлений цвітінням водоростей, які виробляють бета-каротин.

Fancy a drink?



A lake near Melbourne has turned a vivid pink thanks to algae in the water reacting to increasing levels of salt and recent hot weather



@WillyWestAFP pic.twitter.com/A1I3iHzMj3 — AFP news agency (@AFP) 4 березня 2019 р.

That special time of the year where Westgate Park’s pink algae lake is retweeted around the world. This was a wasteland before being transformed by volunteers. @theheraldsun @cityofmelbourne @latimes pic.twitter.com/jmKBI54z6x — Brian Wilson (@ietsystems) 20 лютого 2019 р.

Its that time of the year again the insta-famous salt lake in Westgate Park, in Port Melbourne below the Westgate Bridge, has turned bright pink again due to a perfect mix of high temperatures, sunlight and low rainfall.



More info https://t.co/fTHl9YMRDa@Parks #pinklake pic.twitter.com/7IV8tbSs22 — Melbourne with Kidz (@Melbourne_Kidz) 16 лютого 2019 р.

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