Кредитні канікули закінчуються: у ПриватБанку попередили про зміни

Чимало банків з 1 березня ввели кредитні канікули за всіма кредитними картками, однак з 1 червня ситуація зміниться. Тому у ПриватБанку попередили про нові правила для клієнтів.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів чимало банківських установ погодились влаштувати кредитні канікули для фізичних осіб. З 1 березня користувачі кредитних карток могли не вносити мінімальні платежі та не отримувати за це штраф. Однак з 1 червня ситуація для клієнтів ПриватБанку зміниться, про що повідомили у пресслужбі.

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Відзначається, що пільгові умови договору діяли у Приватбанку так: банк не штрафує за відсутність обов'язкових щомісячних платежів, а лише списує відсоток за користування кредитними коштами. Але з початком літніх канікул кредитні завершаться, тобто з 1 червня доведеться знову кожного місяця вносити мінімальну суму для погашення боргів.

Тому, якщо у вас зараз труднощі, до кінця травня можете не вносити обов’язковий платіж. Але якщо поповните "кредитку", ми будемо вам дуже вдячні. З червня ж обов’язковий платіж повернеться. А про умови користування коштами у червні ми повідомимо окремо, – зазначають у ПриватБанку.

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