НБУ дозволив не видавати термінальні чеки: як повернути товар у таких випадках

Чи можна повернути гроші за товар без чеків / Simon Kadula on Unsplash

Нацбанк дозволив не видавати чеки під час безготівкових розрахунків через термінали, але це не позбавить покупців можливості повернення покупок. Детальніше читайте далі.

Вторгнення російських окупантів в Україну призвело до порушення логістичних зв'язків, через що постраждали і банки. Таким установам в умовах війни важко забезпечити термінальний папір для друку чеків, але це не причина відмовлятись від безготівкових розрахунків, пояснюють у Національному банку України.

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Через таку ситуацію НБУ дозволив не видавати користувачам платіжних карток чеки, якщо вони проводять розрахунки через платіжні термінали (pos-термінали). Але не варто хвилюватись про те, що таке рішення позбавляє можливості обміну та повернення товарів.

Водночас щоб захистити права користувачів платіжних карток Національний банк зобов’язав банки врегульовувати спірні питання, що стосуються використання платіжних карток, незалежно від наявності в користувача чеку pos-термінала. Тобто навіть без такого чека клієнти можуть, як і раніше, отримати кошти у випадку повернення товару та звернутись до банку-емітента картки для оскарження здійснених операцій, – наголошують в Нацбанку.

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