Країни з найдорожчим і найдешевшим в світі інтернетом

Британська консалтингова компанія BDRC Continental разом з провайдером Cable.co.uk регулярно складають рейтинг країн за вартістю тарифних планів на інтернет.

Тарифи на мобільний інтернет в Україні є одними з найдешевших у всьому світі. Так вартість 1 Гб мобільного інтернету в середньому становить 46 центів (в перерахунку на долари).

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Дешевше інтернет обійдеться тільки жителям Італії (43 центи), Киргизії (21 цент), Ізраїлю (11 центів) і Індії (9 центів).

Водночас найдорожчий інтернет в світі на острові Святої Єлени – його вартість в цьому регіоні становить 52,20 дол. Далі в рейтингу розташувалися Фолклендські острови (40,41 дол.), В карликовій державі Науру на однойменному кораловому острові в західній частині Тихого океану (30,47 дол.), на Бермудських островах (28,75 дол.), а також в острівній державі в Центральній Африці Сан-Томе і Прінсіпі (28,26 дол.).

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