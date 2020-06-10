Найгірший лайфхак з молотком і цвяхом підкорив Reddit (відео)

У мережі можна зустріти чимало сумнівних лайфхаків, які зовсім не полегшують життя. Але це відео можна з упевненістю назвати антипорадою. Не повторюйте це вдома.

На платформі Reddit користувач з ніком ThePoliteCrab поділився епічним відео з молотком, яке за лічені години піднялось у тренди. Допис швидко зібрав понад 31 тисячу балів та майже 300 коментарів. А все тому, що людям подобається дивитись, як страждають інші, точніше, герой цього запису.

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Справді, автор вирішив показав антилайфхак, як НЕ потрапити молотком по цвяхах. Для цього він показав спосіб без додаткових інструментів, а також з плоскогубцями. Як зізнались коментатори, вони підозрювали фінал роликів, але все одно не могли втримати сміх. А хтось додав, що найкраще тримати цвяхи зубами. Жарти жартами, але автор відео добряче постраждав для такої популярності.

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